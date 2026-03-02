　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4130(　　1506)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2272(　　1625)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4872(　　4834)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 106(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4086(　　 306)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　13(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 723(　　 638)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5311(　　5295)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1081(　　 910)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1668(　　1473)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7864(　　7776)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 358(　　 358)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2655(　　1579)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 289(　　 203)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 520(　　 484)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 94772(　 43784)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 643(　　 243)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1139(　　 669)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 143(　　　77)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 48404(　 24846)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1039(　　 263)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　38(　　　20)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5124(　　5124)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 193(　　 193)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1072(　　1072)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 29602(　 29602)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　16(　　　16)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース