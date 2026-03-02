主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4130( 1506)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 2272( 1625)
日経225ミニ 3月限 4872( 4834)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 0)
TOPIX先物 3月限 4086( 306)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 0)
TOPIX先物 3月限 723( 638)
日経225ミニ 3月限 5311( 5295)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1081( 910)
TOPIX先物 3月限 1668( 1473)
日経225ミニ 3月限 7864( 7776)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 358( 358)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2655( 1579)
6月限 289( 203)
TOPIX先物 3月限 520( 484)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 3月限 94772( 43784)
4月限 643( 243)
5月限 32( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1139( 669)
6月限 143( 77)
日経225ミニ 3月限 48404( 24846)
4月限 1039( 263)
5月限 38( 20)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 3月限 5124( 5124)
4月限 193( 193)
5月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1072( 1072)
6月限 27( 27)
日経225ミニ 3月限 29602( 29602)
4月限 142( 142)
5月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4130( 1506)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 2272( 1625)
日経225ミニ 3月限 4872( 4834)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 0)
TOPIX先物 3月限 4086( 306)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 0)
TOPIX先物 3月限 723( 638)
日経225ミニ 3月限 5311( 5295)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1081( 910)
TOPIX先物 3月限 1668( 1473)
日経225ミニ 3月限 7864( 7776)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 358( 358)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2655( 1579)
6月限 289( 203)
TOPIX先物 3月限 520( 484)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 3月限 94772( 43784)
4月限 643( 243)
5月限 32( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1139( 669)
6月限 143( 77)
日経225ミニ 3月限 48404( 24846)
4月限 1039( 263)
5月限 38( 20)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 3月限 5124( 5124)
4月限 193( 193)
5月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1072( 1072)
6月限 27( 27)
日経225ミニ 3月限 29602( 29602)
4月限 142( 142)
5月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース