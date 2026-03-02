TGL第13戦 松山英樹のボストンCGが延長戦Vで第1シード確定「勝利をおさめられて良かった」
2年目を迎えたタイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリーグの『TGL』は今季第13戦が行われた。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
今回は『ボストン・コモンG』と『ジュピター・リンクスGC』の対戦。ボストンはマキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、松山英樹の3人が出場。対するジュピターはトム・キム（韓国）、アクシャイ・バティア、マックス・ホーマ（ともに米国）の布陣で臨んだ。試合は延長戦の末、ボストンが7-6で勝利。通算成績を4勝1敗とし、すでに進出を決めていたプレーオフで第1シードを獲得した。松山は「良いスタートを切り、順調に試合を進めた。しかし終盤は少し緊迫した展開になった。緊張する時間帯だった。それでも何とか乗り切って勝利をおさめられて良かった」とコメントした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
