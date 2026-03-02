【MAG 272URDF E16】 3月5日 発売予定 価格：73,500円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MAG 272URDF E16」を3月5日より発売する。価格は73,500円前後。

本製品は、4K/160Hz・フルHD/320Hzの2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」を採用したゲーミングモニター。高画質・高速応答を両立するRAPID IPSパネル、明暗差をリアルに表現可能な DisplayHDR 400、コントラストや彩度を自動で調整するAIビジョンなど、充実した機能も搭載されている。

「MAG 272URDF E16」の特長

デュアルモード搭載

・4K UHD（160Hz）とフルHD（320Hz）の2つのモードを簡単に切り替え可能。

・高精細な映像を求めるRPG、スピードを求めるFPSなどの異なるジャンルのゲームでも1台で対応。

応答速度 0.5ms（GTG、最小値）

・従来のIPSパネルと比べより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現。

DisplayHDR 400対応

・DisplayHDR 400で光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を実現。

24.5インチモード搭載

・画面表示を24.5インチサイズに調整するモードを搭載し、シューティングゲームなど競技性の高いゲームに最適。

ゲーミング機能も充実

・よりゲームを楽しめるナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を搭載。

PC上から簡単に設定可能

・PC上からモニターの設定やショートカット機能などを登録できる「Gaming Intelligence」に対応。

高性能スタンド搭載

・高さ調整はもちろん、左右どちらにも 90度回転させて縦表示が可能で、縦表示対応のゲームやSNSの閲覧に便利。