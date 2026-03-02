二宮和也がXで嵐のライブに向けた準備の進捗を続々と報告している。

■「久々に嵐の歌を歌ったけど良い歌ばかりだね笑 元気をもらいました笑」（二宮）

【画像】二宮和也が嵐ツアーの衣装合わせと通し稽古を報告①～③

二宮は2月28日午後1時11分に「今、ツアー衣装合わせ中。久々過ぎて鮮度ヤバい」と投稿。さらに午後2時58分に「15時から通します」のひと言の後に、踊る人の絵文字を5つ添えて投稿している。

そして午後7時28分に「あまりにリアルタイムにすると公演の時間がわかってしまっても良くないので。時間はズラしての投稿」とファンを気遣いつつ「通しが終了。今回のツアーの形が見えてきました」と報告。

また「久々に嵐の歌を歌ったけど良い歌ばかりだね笑 元気をもらいました笑 明日も頑張れそう！お疲れ様でした」と充実している状況が伝わるメッセージを届けた。

コメント欄には「どんな衣装なのか楽しみ」「こっちの鮮度も急上昇」「5人分の絵文字が泣ける」「嵐の曲はやっぱり最強」「どの曲をやるのかな？」「想像するだけで胸いっぱい」などといったファンの声が続々と到着している。

■衣装合わせに「久々過ぎて鮮度ヤバい」

■開始直前に「15時から通します」と投稿

■「今回のツアーの形が見えてきました」