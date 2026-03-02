Dream Ami“夫と密着”沖縄で撮影のウエディングフォト公開「美男美女すぎる」「映画のワンシーンみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】歌手のDream Amiが3月1日、自身のInstagramを更新。人気リアリティショー『テラスハウス』の元メンバーで建築家の夫・半田悠人氏とのウエディングショットを公開し、反響を呼んでいる。
2月22日には、結婚6年目の記念日を報告し、「一度は諦めかけていた」という結婚式を行った様子を公開していたAmi。この日の投稿でも「ウェディングフォトは2人で何度も行った思い出の地、沖縄で撮影しました」とつづり、美しいデコルテが覗くキャミソールスタイルのウエディングドレスを身に着けた姿を披露している。
灯台を望む海辺を背景に夫と見つめ合うウエディングショットや、Amiが夫の腰に手を回し見つめ合っているショット、ブーケを手にしたソロショットなどを投稿しており、広告やMVなどの制作を行うフィルムプロダクションのウエディングブランド「NOREN MUSE」が撮影した爽やかなウエディングフォトとなっている。
この投稿に、ファンからは「おとぎ話から出てきたみたい」「美男美女すぎる」「沖縄の青い海に純白のドレスが映えていて綺麗」「幸せのお裾分けをいただきました」「Amiちゃんのスタイルが際立ってる」「一生の宝物ですね」「映画のワンシーンみたいで素敵」といったコメントが寄せられている。
2人は2020年に結婚。2022年9月、第1子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆Dream Ami、夫とのウエディングフォト披露
◆Dream Amiのウエディングフォトに反響
