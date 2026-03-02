ケール好きに出会ったことがありますか？

タンパク質や食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど、23種類もの栄養素を含むケールは、その栄養価の高さから“スーパーフード”とも呼ばれています。

それなのに、「今日の夕飯はケールにしよう」という声は、ほとんど聞きません。実力はあるのに、なぜか主役にならない。

あくまで個人の感想ですが、理由はきっと、苦くて渋くて青い、その味。

ケール苦手は万国共通？カナダで起きた小さな事件

筆者がケールと本気で向き合ったのは、カナダでファームステイをしていた頃です。

畑には採れたてのケールが山ほどあり、まさに食べ放題。ところが、誰も手を伸ばしません。世界各国から集まった12人の仲間たちが見事にスルー。気づけばケールだけが静かにしおれていきました。

そこで立ち上がったのが、スコットランド出身のメリーちゃん。

「NO KALE, NO LIFE」と宣言し、ケールチップスを作ってパーティー風に振る舞います。

その場は盛り上がりました。でも、続かなかった。ケールは“イベント”にはなれても、“習慣”にはなれなかったのです。

日本で再会した、粉末スティックのケール

そんな“苦い記憶”も薄れかけていた頃、日本で出会ったのがキューサイの「THE KALE（ザ・ケール）」でした。

「まず〜い、もう一杯！」というCMで広く知られるキューサイは、1982年からケール青汁を販売してきた老舗ブランドです。

20年以上にわたり大学や研究機関と共同研究を重ね、これまでに37本の論文を発表。「ケールは栄養価が高いだけでなく、ケールそのものに健康パワーがあるのではないか」--そんな視点で研究を続けてきたといいます。

原料は、化学肥料に頼らない土で育てた国産ケール100％。自社農場と契約農家による露地栽培にこだわり、残留農薬検査も実施。混ぜ物をしない、ピュアな青汁です。

いざ、挑戦。身構えながら飲んでみると--

思っていたより、飲みやすい。ケールらしい青みはありますが、後味はすっきり。ダマになりにくく、さらりと溶けます。

刻まなくていい。調理しなくていい。冷蔵庫でしおれさせる心配もない。続かない理由が、ひとつずつ消えていきました。

スティック1本に、生葉約100g分

「ザ・ケール」スティック1本（7g）には、生葉換算で約100g分のケールが含まれています。

引用元：キューサイ公式サイト

カルシウム、食物繊維、ビタミンE、鉄分、マグネシウム、β-カロテンなど、現代人に不足しがちな栄養素を手軽に補えるのが魅力です。

引用元：キューサイ公式サイト

忙しい朝でも、水に溶かすだけ。シェイカーがなくてもさっと混ざるので、朝の習慣に無理なく取り入れられます。

そのまま飲むのはもちろん、ヨーグルトやみそ汁に混ぜるのもおすすめ。公式サイトには「ケールゆずサワー」や「ケールプリン」などのアレンジレシピも紹介されています。

“低栄養”の時代に、無理のない選択を

現代は、カロリーは足りていても、ビタミンやミネラルが不足しがちな“低栄養”の時代ともいわれます。

ケールは、劇的においしい野菜ではありません。けれど、体にうれしい栄養を豊富に含んでいることは、広く知られています。

無理に好きになろうとするのではなく、形を変えて取り入れる。キューサイの「THE KALE（ザ・ケール）」という選択肢は、私にとってしっくりくる“ケール攻略法”でした。

「私は野菜の栄養を摂れている」そんなささやかな自信と安心感を、毎日の中で静かに支えてくれる存在。

ケールを“頑張る野菜”ではなく、“無理のない習慣”として自然に続けられる方法を探している方は、一度試してみてはいかがでしょうか。