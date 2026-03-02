100均でも買えるの？！ニトリで買うよりお得じゃん！500円でも即決したキッチングッズ
商品情報
商品名：横置きできる冷水筒（取っ手なし、1.6L、ブラック）
価格：￥550（税込）
容量：1.6L
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480505886
ニトリよりお得！ダイソーで即決した500円キッチングッズをチェック
ダイソーをパトロールしていると、ニトリで見かけたキッチングッズにそっくりなアイテムを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『横置きできる冷水筒（取っ手なし、1.6L、ブラック）』。お値段は￥550（税込）です。ダイソー商品にしてはちょっとお高めですが、ニトリで似たような商品を買おうと思うと、容量が約1.1Lで600円近くします。ダイソーの方がコスパが良かったので、その場で即決しました。
冷水筒の形はただの四角柱ではなく、若干くびれがあるデザイン。試しに片手で持ってみると、ギリギリ扱えるかな？といった印象でした。手が小さい女性の方やお子さんは、両手で持った方が安全だと思います。
フタを開けるとこんな感じ。パッキンが付いているのがポイント高いです。
使い勝手抜群！ダイソーの『横置きできる冷水筒（取っ手なし、1.6L、ブラック）』
まずは冷水筒を洗っていきます。構造がシンプルなので、隅々までキレイにできるのがGOOD。ボトル専用のスポンジも要らないので、お手入れがラクちんなのも魅力です。
注ぎ口が付いているので、中身が一度にたくさん出てこないのも◎
フタが硬めなので、しっかり閉めたことをよく確認する必要がありますが、閉めた後は横置きしても中身が漏れません。また、持ち手が付いていないので、ドアポケットに入れてもスッキリ収納できるスグレモノです。
今回はダイソーの『横置きできる冷水筒（取っ手なし、1.6L、ブラック）』をご紹介しました。
まさかダイソーで手に入ると思わなかった便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。