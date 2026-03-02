秋田汐梨と池田匡志がW主演を務める連続ドラマ『share』が、フジテレビ（関東ローカル）にて春にドラマ化され、FODではノーカット版が見放題独占配信されることが決定した。

原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミック。累計発行部数30万部を突破しており、国内最大級の電子書籍ストア『コミックシーモア』のレビュー評価で4.4の高得点を獲得している。

夢もやりたいこともない女子高生・日下はるは、バイト先に客として来た青年・藤原理央のことがなぜか気になる。勢いで彼が住むシェアハウスを訪れてここに住みたいと告げると、理央は「僕のこと男として好きにならないでね」と条件付きで同居を快諾。同じ部屋で一緒に寝て、眠る理央にこっそりキスもする。日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、彼の隣にいるために想いを隠すと決意するはるだったが――。はると理央の曖昧だけど不思議と心地の良い関係が、静かに動き出す。

秋田が演じるのは、ゲイの青年を好きになり、悩み苦しみながらも成長していく女子高生・日下はる。また池田が、孤独を抱えつつも、常に自然体で優しいゲイの青年・藤原理央役を演じる。

脚本・監督は、映画『おんなのこきらい』で長編映画デビューを果たし、MOOSIC LAB 2014にて準グランプリ、観客賞など四冠を受賞した加藤綾佳。さらに、2000年にメジャーデビューし、2000年代初頭を中心にTVタイアップ曲を多く手がけたthe Indigoが主題歌を担当する。

また、製作を手掛けるNBC ユニバーサル・エンターテイメントのプロデューサーは、本作への主題歌「BLUE」採用の理由として、「“大切な思い出”」を挙げる。「2000年代初頭に社会人1年を迎えた自分が初めて見たライブがthe Indigoでした。そこでの『BLUE』という曲は初々しい新社会人の自分に少し背伸びした“大人な香り”を感じさせてくれました。本ドラマの主人公“はる”の旅立ちに理央とシェアハウスメンバーたちが与える“大人な香り”は一生の大切な思い出であり、本作を彩る主題歌としてはピッタリだと思いました。主人公はると一緒に“子供の頃の夢の続き”を想像しながら楽しんで頂けたらと思います」とコメントを寄せている。

■コメント・秋田汐梨（日下はる役）原作を読んで、好きな人がそばにいるのに想いを伝えられない、はるの複雑で繊細な感情を、できるだけ美しく表現したいと思いました。撮影中はずっと切なさと幸せが同時にあるような、不思議で濃い時間でした。はるの気持ちに寄り添いながら、二人の新しい恋の形を見守っていただけたら嬉しいです。

・池田匡志（藤原理央役）原作を読んだとき、重い背景を抱えながらも自然体で生きる理央の在り方に、強く心をつかまれました。僕自身、ここまで“自然体”の役は初挑戦で、衝動のままに動きながらも、誰かを傷つけたくないという理央の優しさをどう表現するかを大事にしました。はると理央の曖昧で言葉にならない距離感や、思いも寄らない恋の衝動を、楽しんでいただけたら嬉しいです。

・加藤綾佳（監督）原作の可愛らしくも繊細な世界観に引き込まれつつ、映像化するにはなかなかに高いハードルがある作品であると感じたのが第一印象でした。原作の世界観を損なわないようにしつつ、実写にする上で向き合わなければいけない点を考慮し、どう形にするか。自分なりに精一杯悩んで真摯に向き合った結果、出来上がったのが本作となります。ただし悩んだ時間以上に、楽しい時間がたくさんの、素敵な現場でもありました。愛らしい登場人物たちや、共に尽力してくれるスタッフに囲まれ、家族と過ごしているような感覚で毎日現場に通っていた日々は、主人公・はるが経験した時間同様に、わたしにとってもかけがえのない思い出となりました。皆さまにもぜひ本作を通して、そんな温もりが伝われば幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）