梅澤美波、ほっそり美肩際立つニットコーデ披露「大人っぽくて素敵」「破壊力凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/01】乃木坂46の梅澤美波が2月28日、自身のInstagramを更新。気品溢れる私服姿を公開した。
【写真】乃木坂人気メンバー「破壊力凄い」と話題の大胆肩見せコーデ
梅澤は自身のInstagramにて毛糸の絵文字と共に写真を複数投稿。オフショルダーのブラウンニットにジーンズとシンプルながらも大人っぽさが見えるコーディネートとなっており、美しい肩がさりげなく覗いている。
この投稿には「肩出しコーディネートお洒落」「大人っぽくて素敵」「シンプルなのに目を引く」「シルエット最強」「破壊力凄い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
