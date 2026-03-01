将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局に臨んでいる。ABEMA中継に聞き手として出演した貞升南女流二段が、藤井棋王から聞き出したというプライベートな“貴重情報”を披露。思いがけない回答に、ファンからは多くの反響が寄せられた。

【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第3局（生中継中）

エピソードの舞台は、2月8日に愛媛県で行われた第1局。現地大盤解説会で聞き手を務めた貞升女流二段は、終局後の打ち上げの席で藤井棋王と会話する機会に恵まれたという。大役を終え“やり切った感”からハイテンションになっていた貞升女流二段は、ノリと勢いのまま「私も聞いていいですか！」とグイグイ質問。2025年にハマったというバイブコーディングの話題や、鉄道好きの藤井棋王に「振り子列車に乗ったら酔ったりするんですか？」と尋ねるなど、将棋以外の質問を次々と投げかけたという。

そして宴も間もなくお開きというタイミングで、「あ、何か聞かなきゃ！」と思い立った貞升女流二段は「誰にも言っていなさそうなネタをください！」とまさかの“無茶振り”。それでも優しい藤井棋王は、笑いながら2、3秒考え「嫌いな食べ物の2番目、3番目」をこっそり教えてくれたという。

「1番目が『きのこ』なのは有名ですが、2番目は『ズッキーニ』で、3番目は『ブロッコリーの芯』。食感が苦手みたいで」と笑顔で明かした貞升女流二段。「今度どこかで言いますね！」との宣言にも、藤井棋王は「どうぞ〜」と笑って快諾してくれたという。

絶対王者の知られざる弱点判明に、ABEMAの視聴者も大盛り上がり。コメント欄には「お、貴重情報」「ブロッコリーは知らなかった」「なんかちょっと共感」「食感重視なんやな」「嫌いな食べ物ww」「小学生みたいなｗ」と、親しみやすい素顔にほっこりする声が多数寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）