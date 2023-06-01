純烈・後上翔太、妻・横山由依に「ちゃんとしたプロポーズをしていない」サプライズで手紙

3月1日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、後上翔太（純烈）と、元AKB48で総監督も務めた横山由依が登場する。

2024年12月に結婚した後上と横山。出会いは2023年、明治座の純烈座長公演でのことだったという。

以前から大型の歌番組で共演することはあったものの、すれ違う程度だったそう。純烈に対し「素敵なおじさんグループ」というイメージを抱いていた横山は、顔合わせで会った後上の若さにビックリ。

当時36歳で自分と6歳しか違わず、何より私服が断トツで若い。その写真を見ると、ファンが街で気づかないのも頷けるほどだった。

公演中はとくに接点はなかったが、舞台が千秋楽近くになった頃、いくつもの偶然が重なり2人は急接近した。

まずは、共演者の小川菜摘主催の食事会に同席。そういった会は敬遠するタイプの横山だったが、「菜摘さんのお誘いなら」と参加したという。

さらに、純烈と同じ事務所の女優が「もう1軒行こう」と元純烈・岩永洋昭と後上に声をかけ、「岩永が行くなら」と後上がOK。4人でカラオケに行ったことでグッと距離が縮まったのだとか。

カラオケではみんなでワイワイお酒を楽しむなか、横山はたびたび席を立ち、帰ってくるたびに両手に水を持ってくるものの、一切手をつけなかった。

本人が言うには「お酒と同量の水を飲むと酔わない」という考えがあったそうだが、運んだことすらも覚えておらず、結局はお酒ばかりを飲み、気がつけばテーブルには大量のグラスが…。

後になって、それを飲んで片付けていたのが後上だと知り、「めちゃくちゃ好印象を抱いた」という。一方の後上も、真面目そうに見えて楽しく酔っていたそのギャップに「かわいいな」と感じていたことを振り返る。

そして2人は連絡先を交換し、舞台終了後もLINEで頻繁にやりとりをするように。「このペースで返ってくるなら電話もいけるかな」と後上が提案したところ、初めての電話で気づけば夜12時から朝4時頃まで話しこんだという。

その日、朝5時からロケだった後上。「寝坊したら坊主にします」という古風な小ボケに心配していた横山のもとに、「坊主にならずに済みました。虹が綺麗です」と美しい虹の写真がLINEで届いた。

それを見て「小さなことで幸せを感じられる人」とさらに惹かれ、LINEと食事の回数も増えた頃に後上から告白。その後、順調に愛を育み、交際1年で2人は結婚した。

そんな2人について、純烈メンバーが語る一幕も。

「20代前半で純烈に入った後上が、10年以上経って横山さんと結婚するなんて感慨深い」としみじみ。リーダーの酒井一圭は、独身時代、「ジャイアンツの試合を見ているときに話しかけてくる彼女は、ことごとくダメだった」という後上のことを、「人を愛せないタイプ」だと思っていたと告白する。

結婚式当日、後上の母親に「良かったね」と話すと、「あの子も人を愛す心があったんですね」と言われ、「同じことを思ってたんや」と握手を交わしたのだとか。

さらにリードボーカルの白川裕二郎は、イビキも歯ぎしりも寝相も“ヤバい”後上との結婚に対し、「ゆいちゃん大丈夫なのかな」と心配。リーダーいわく「自由な赤ちゃん」のような寝相の悪さだというが、新婚生活ではいずれもまったくないそうで、純烈メンバーと川の字で眠るのがストレスなのではという結論に。

今は毎日が幸せだという2人。番組では、横山の自宅料理風景を後上が撮影したVTRも紹介される。そこには、土鍋ごはんとお手製ハンバーグの幸せな食卓が！ レシピにあったベーコンを買い忘れていたことに対し、「ま、いっか」とする横山の意外な大雑把さも垣間見える。

ラストは「ちゃんとしたプロポーズをしていない」という後上が、横山への初めての手紙をサプライズで披露。

純烈のメンバーならではの視点で書かれた、心を打つ内容は必聴だ。