元SKE48で女優の岡本彩夏が、写真集「旬撮GIRL Vol.28」(扶桑社）に登場。圧巻ボディを大胆に開放している。



【写真】路面電車のレトロな空気感に映えるワンピ姿 膨らみだけは隠せない

舞台は路面電車が走る避暑地。フレッシュさあふれるブルーのビキニからは豊かさを感じさせる曲線がのぞく。また、初めて見せるチャーミングなランジェリー姿では、王道ピンクからのぞくバックショットで丸みを帯びたヒップを披露。女性の美しいラインに彩られたショットになっている。



岡本は2002年8月12日生まれ、東京都出身。25年3月にSKE48を卒業し、現在は舞台を中心に活動している。昨年12月には「New Generation Theater The 3rd『贋作 義経千本桜』」で静御前を演じた。



今回の写真集の表紙を飾るのは高校生時代から人気を博す“全鳥取県民の妹”白濱美兎。裏表紙は妹・都丸亜華梨と共演した写真集「とまるtoとまる」を発売した都丸紗也華が務める。ほかにも高崎かなみ、麻倉瑞季、菅沢美沙樹も登場している。



（よろず～ニュース編集部）