2月28日、俳優・竹内涼真と、女優・土居志央梨の熱愛を、本誌「SmartFLASH」が報じた。実力派俳優同士の熱愛に、世間では驚きが広がっている。

竹内と土居は、2025年12月18日からNetflixで配信され、配信初週にNetflix週間グローバルTOP10（非英語映画）で4位にランクインするなど、世界的なヒットを記録した『10DANCE』で共演。2月初旬には、竹内の自宅を訪れる土居の姿が目撃されており、この日の様子を、目撃者はこう語っている。

「親し気に会話を交わした後、長身の男性が女性に少し覆いかぶさるような形で腕を回してハグしていました。ハグしながら少し揺れているようにも見え、ちょっと社交ダンスをしているような感じでしたね。男性の方は竹内涼真さんで、早く会いたくて部屋から迎えに来たような様子でした」（目撃した人）

この日は、竹内の妹でタレントのたけうちほのか、弟で歌手の竹内唯人も連れ立って、竹内のマンションへ入っていったという。ある映像関係者は、2人の関係をめぐり、「2人はお付き合いされており、竹内さんの妹さんや弟さんとも交流するいわば“家族公認”の関係だそうです」と明かしている。

このところ、仕事面での活躍が目覚ましかった竹内。2025年10月期ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、恋人から振られたことをきっかけに、“モラハラ男”から価値観をアップデートさせていく青年・勝男役を好演。大きな反響を呼んだ。現在放送中のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）でも、主人公刑事としてシリアスな演技を披露し、幅のある活躍を見せている。

プライベートでは、2020年に女優・三吉彩花との熱愛が報じられた。サバサバした三吉が、竹内をリードするような関係性であると伝えられてきたが、2024年10月には破局。互いに多忙になり、俳優として仕事を優先するため、別れを選んだという。

いっぽう、土居はNHK連続テレビ小説『虎に翼』で、ヒロインの同級生・山田よね役として出演し、作中屈指の人気キャラにのしあがった。共演した『10DANCE』では、竹内と土居がラテンダンスのペアを演じており、妖艶かつパワフルな踊りを披露。作品のために、キャスト陣は過酷なダンス練習を積んできたというだけあって、ダンスのレベルの高さに、衝撃を受ける視聴者が続出した。

そんな『10DANCE』の撮影現場では、大作の主演として精神的に追い詰められる様子もあった竹内に、1歳年上の土居が「もっと楽しんでやらないと」と声を掛けて勇気づける場面なども見られたという。

「竹内さんはもともとフェミニンなお嬢様よりボーイッシュなサバサバしてる人が好きなんです。土居さんはスタジオの全部に目を配っていて、雰囲気づくりを大切にしており、そういったところにも惹かれたのだと思います」（前出の映像関係者）

今回の交際にも、ネット上では祝福の声が多く寄せられている。これも竹内が“株”をあげてきたからに他ならないだろう。