[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](長野U)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

DF 13 附木雄也

DF 17 忽那喬司

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 77 森田大智

FW 11 進昂平

FW 28 藤川虎太朗

控え

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 22 吉田桂介

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

FW 9 大崎舜

FW 51 清水蒼太朗

監督

藤本主税

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 13 イヨハ理ヘンリー

DF 22 茂木力也

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 16 加藤玄

MF 45 山本桜大

FW 23 杉本健勇

FW 27 松井匠

控え

GK 1 笠原昂史

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

MF 15 中山昂大

MF 17 神田泰斗

FW 11 カプリーニ

FW 20 日高元

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

宮沢悠生