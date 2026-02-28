長野vs大宮 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](長野U)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 22 吉田桂介
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 9 大崎舜
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 23 杉本健勇
FW 27 松井匠
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
FW 11 カプリーニ
FW 20 日高元
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 9 大崎舜
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 23 杉本健勇
FW 27 松井匠
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
FW 11 カプリーニ
FW 20 日高元
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生