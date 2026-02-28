【近代麻雀 2026年4月号】 2月28日 発売 価格：980円

竹書房は、雑誌「近代麻雀 2026年4月号」を2月28日に発売する。価格は980円。

今号の表紙＆巻頭グラビアには東雲うみさんが登場する。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み、確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。DVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の「最強を決めようじゃないか？の３半荘」がまるごと収録される。

本誌では天獅子悦也氏による「むこうぶち」、「ピークアウト」（著：塚脇永久氏/闘牌監修：渋川難波氏）などが掲載される。Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」（マンガ：しおざき忍氏/原作：ZERO氏）は、Mリーグ公式レポーター・木下遥氏の麻雀人生が描かれる。また麻雀最強戦2025優勝記念読み切りマンガ「人事天命」は、成し遂げられた三連覇の秘話が語られる。

・巻頭グラビア「東雲うみ」

「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波

「人事天命」森遊作×須田良規

「追憶のM～木下遥～」しおざき忍×ZERO

「鴉天狗はツモりたい」千羽黒乃＋瀬畑純

「雀ゴロ日記」城埜ヨシロウ

「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣

「因幡はねるのハネマン麻雀」菅野航

「雀荘であった本当の話」村田らむ

「50のおっさんプロになる」マンガ：谷和也 原作：近藤卓児

「むこうぶち」天獅子悦也

・小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」

・DVD

最強を決めようじゃないか？の３半荘

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～A卓］

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～B卓］

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～決勝］

（※敬称略）

巻頭グラビア・東雲うみさん

小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」

「追憶のM～木下遥～」（マンガ：しおざき忍氏/原作：ZERO氏）

・最強＆熱狂Mリーガー戦術

「Mの勝負飯～木下遥～」

「勝又先生の麻雀辛口進路指導」勝又健志

「攻める」佐々木寿人

「天才×英才のもっともっと喋れるもん」浅見真紀×茅森早香

「笑み咲きほこれ華ふぶき」黒沢咲

「俺の情緒が迷子です」白鳥翔

「コバゴーのひとりごと」小林剛

「恐れ知らず」鈴木優

「Mリーグライフ」HIRO柴田＋蒼井ゆりか

「何も起こらなければいいのに」梶本琢程

・記事

［NAGA何切る］川上レイ

［一緒に強くなろ］篠原冴美

［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃

［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり

［麻雀白書］しぬこ

［こう打てば勝てる］渡辺航平

［天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？］二階堂瑠美

［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己

［雀愛の讃歌］湊銀貨

［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太

［勝負師］荒正義

［しみったれ］長村大

［麻雀最強戦2025］梶本琢程

［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる

［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子

［我れ悪党なり］桜井章一

［麻雀ジャーナル］

［近代麻雀編集長の本音］

（※敬称略）

「ピークアウト」

塚脇永久×渋川難波

「人事天命」

森遊作×須田良規

「追憶のM～木下遥～」

しおざき忍×ZERO

「鴉天狗はツモりたい」

千羽黒乃＋瀬畑純

「むこうぶち」

天獅子悦也

（※敬称略）