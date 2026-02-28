表紙＆巻頭グラビアに東雲うみさんが登場！ 「近代麻雀 2026年4月号」本日発売小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」が付属
竹書房は、雑誌「近代麻雀 2026年4月号」を2月28日に発売する。価格は980円。
今号の表紙＆巻頭グラビアには東雲うみさんが登場する。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み、確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。DVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の「最強を決めようじゃないか？の３半荘」がまるごと収録される。
本誌では天獅子悦也氏による「むこうぶち」、「ピークアウト」（著：塚脇永久氏/闘牌監修：渋川難波氏）などが掲載される。Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」（マンガ：しおざき忍氏/原作：ZERO氏）は、Mリーグ公式レポーター・木下遥氏の麻雀人生が描かれる。また麻雀最強戦2025優勝記念読み切りマンガ「人事天命」は、成し遂げられた三連覇の秘話が語られる。【掲載・収録情報】
・巻頭グラビア「東雲うみ」
「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波
「人事天命」森遊作×須田良規
「追憶のM～木下遥～」しおざき忍×ZERO
「鴉天狗はツモりたい」千羽黒乃＋瀬畑純
「雀ゴロ日記」城埜ヨシロウ
「セトマイ」富士見倫 協力：瀬戸麻衣
「因幡はねるのハネマン麻雀」菅野航
「雀荘であった本当の話」村田らむ
「50のおっさんプロになる」マンガ：谷和也 原作：近藤卓児
「むこうぶち」天獅子悦也
・小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」
・DVD
最強を決めようじゃないか？の３半荘
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～A卓］
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～B卓］
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～決勝］
巻頭グラビア・東雲うみさん
小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」
「追憶のM～木下遥～」（マンガ：しおざき忍氏/原作：ZERO氏）
・最強＆熱狂Mリーガー戦術
「Mの勝負飯～木下遥～」
「勝又先生の麻雀辛口進路指導」勝又健志
「攻める」佐々木寿人
「天才×英才のもっともっと喋れるもん」浅見真紀×茅森早香
「笑み咲きほこれ華ふぶき」黒沢咲
「俺の情緒が迷子です」白鳥翔
「コバゴーのひとりごと」小林剛
「恐れ知らず」鈴木優
「Mリーグライフ」HIRO柴田＋蒼井ゆりか
「何も起こらなければいいのに」梶本琢程
・記事
［NAGA何切る］川上レイ
［一緒に強くなろ］篠原冴美
［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃
［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり
［麻雀白書］しぬこ
［こう打てば勝てる］渡辺航平
［天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？］二階堂瑠美
［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己
［雀愛の讃歌］湊銀貨
［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太
［勝負師］荒正義
［しみったれ］長村大
［麻雀最強戦2025］梶本琢程
［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる
［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子
［我れ悪党なり］桜井章一
［麻雀ジャーナル］
［近代麻雀編集長の本音］
