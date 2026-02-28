「007」シリーズ最新作が、年内にも撮影開始されると報じられている。「ピーキー・ブラインダーズ」のクリエイターであるスティーヴン・ナイトが脚本を執筆した人気シリーズ第26弾は、AIによる脅威を描いたストーリーになると噂されており、「秋の終わりから冬のはじめにかけて」撮影が開始されると「ザ・サン」紙は伝えている。



【写真】Gパンにスタジャン「007」味がすっかり抜けてしまったダニエル・クレイグ

「DUNE」シリーズなどで知られるドゥニ・ヴィルヌーヴがメガホンを取る新作では、まだ主役のジェームズ・ボンドを誰が演じるのか決定していない状態だが、ある関係者は同紙にこう話す。「これで、新しい007選びの幕がいよいよ切って落とされますね。ワルサーPPKと『殺しのライセンス』を継ぐのは誰なのか、早くも噂が渦を巻いています」



俳優ダニエル・クレイグの後任となるボンド役を巡っては、ジェイコブ・エロルディ、ヘンリー・カヴィル、カラム・ターナーなどが噂されている。一度は「F1/エフワン」のダムソン・イドリスが有力視されていたが、先月ダムソン本人がその噂を否定していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）