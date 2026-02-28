この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【朝はこれ】6分で全身の血流を一気に回して代謝を上げるストレッチ・トレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、約6分間で全身の血流を促進し、1日の代謝を高めることを目的とした朝のプログラムを紹介しています。

プログラムは、股関節周りをじっくりとほぐす「股割りストレッチ」から始まります。足を大きく開いて腰を落とし、左右交互に肩を入れることで、内ももを効果的に伸ばします。続いて、片足ずつ伸ばして深くしゃがむ「内ももストレッチ」で、股関節の柔軟性をさらに高めていきます。

中盤では、下半身を鍛える「スクワット」に腕を大きく回して体側を伸ばす動きを組み合わせ、全身を連動させて動かします。その後は座った姿勢になり、肘で円を描くように腕を回す運動で、凝り固まりがちな肩甲骨周りを集中的にほぐします。

終盤には「ハイプランク」で体幹を安定させ、「ダウンドッグ」で背中から脚の裏側まで全身を心地よくストレッチ。最後は「チャイルドポーズ」で深い呼吸を繰り返しながらクールダウンし、プログラムを締めくくります。

短時間で効率的に全身を目覚めさせることができるこのプログラム。忙しい朝の習慣に取り入れて、一日をすっきりとスタートさせてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

股割りストレッチ
01:51

スクワット＆体側ストレッチ
03:41

ハイプランク
04:56

ダウンドッグ
05:31

チャイルドポーズでクールダウン

背中の重さ、スッと解消！座ったままできる肩甲骨ストレッチ

 「腹筋崩壊」覚悟！くびれを作る鬼のサイドプランクで脇腹を集中攻撃

 5分で実感！ガチガチ肩甲骨をはがして「天使の羽」を手に入れる

