EL¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¡ª¡¡°ËÅì½ãÌé¤ÈÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÀªÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤â·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´8»î¹ç¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂç²ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿EL¤Ï¡¢Àè·î29Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¡ÊÂè8Àá¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò»Ï¤á¡¢¥ê¥è¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¡¢¥Ö¥é¥¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬8°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤¬³ÎÄê¡£»Ä¤ê8ÏÈ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÅì½ãÌé¤È²£»³ÊâÌ´¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ø¥ó¥¯¤ä¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Ø¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¼ó°ÌÆÍÇË¤Î¥ê¥è¥ó¤Ï¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¡£¥í¡¼¥ÞÂÐ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÀªÂÐ·è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨Æü»þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë

◼︎¥é¥¦¥ó¥É16


¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î13Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î20Æü

¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
­¡¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¥í¡¼¥·¥å¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ëvs ¥Ö¥é¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
­¢¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
­£¥Ø¥ó¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ëvs ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
­¤¥»¥ë¥¿¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ëvs ¥ê¥è¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
­¥¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ëvs ¥Ý¥ë¥È¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
­¦¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ëvs ¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
­§¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ëvs ¥í¡¼¥Þ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
­¨¥ê¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë vs ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë

◼︎½à¡¹·è¾¡


¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î10Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î17Æü

¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
­©¡¡­¡¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¥í¡¼¥·¥åor¥Ö¥é¥¬¡Ë vs ­¢¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹or¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë
­ª¡¡­£¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ø¥ó¥¯or¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë vs ­¤¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥»¥ë¥¿or¥ê¥è¥ó¡Ë
­«¡¡­¥¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èor¥Ý¥ë¥È¡Ë vs ­¦¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èor¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ë
­¬¡¡­§¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãor¥í¡¼¥Þ¡Ë vs ­¨¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ê¡¼¥ëor¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë

◼︎½à·è¾¡


¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§5·î1Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î8Æü

¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
­­¡¡­©¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡­ª¤Î¾¡¼Ô
­®¡¡­«¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡­¬¤Î¾¡¼Ô

◼︎·è¾¡


¢§³«ºÅÆü»þ¡§5·î21Æü@¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥È¥ë¥³¡¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ë
­­¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡­®¤Î¾¡¼Ô


¡Ú²èÁü¡Û·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ª