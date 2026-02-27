EL¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¡ª¡¡°ËÅì½ãÌé¤ÈÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÀªÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤â·èÄê
¡¡UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´8»î¹ç¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Ø¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¼ó°ÌÆÍÇË¤Î¥ê¥è¥ó¤Ï¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¡£¥í¡¼¥ÞÂÐ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÀªÂÐ·è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂç²ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿EL¤Ï¡¢Àè·î29Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¡ÊÂè8Àá¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò»Ï¤á¡¢¥ê¥è¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ý¥ë¥È¡¢¥Ö¥é¥¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬8°Ì°Ê¾å¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤¬³ÎÄê¡£»Ä¤ê8ÏÈ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÅì½ãÌé¤È²£»³ÊâÌ´¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ø¥ó¥¯¤ä¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨Æü»þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
◼︎¥é¥¦¥ó¥É16
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î13Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î20Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¥í¡¼¥·¥å¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ëvs ¥Ö¥é¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¢¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
£¥Ø¥ó¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ëvs ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¤¥»¥ë¥¿¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ëvs ¥ê¥è¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ëvs ¥Ý¥ë¥È¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¦¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ëvs ¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
§¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ëvs ¥í¡¼¥Þ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¨¥ê¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë vs ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
◼︎½à¡¹·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î10Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î17Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
©¡¡¡¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¥í¡¼¥·¥åor¥Ö¥é¥¬¡Ë vs ¢¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹or¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë
ª¡¡£¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ø¥ó¥¯or¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë vs ¤¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥»¥ë¥¿or¥ê¥è¥ó¡Ë
«¡¡¥¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥Èor¥Ý¥ë¥È¡Ë vs ¦¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èor¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¡Ë
¬¡¡§¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãor¥í¡¼¥Þ¡Ë vs ¨¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ê¡¼¥ëor¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë
◼︎½à·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§5·î1Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î8Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡©¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡ª¤Î¾¡¼Ô
®¡¡«¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡¬¤Î¾¡¼Ô
◼︎·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ¡§5·î21Æü@¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥È¥ë¥³¡¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ë
¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡®¤Î¾¡¼Ô