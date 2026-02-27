元卓球日本代表で解説者の石川佳純（33）が2月24日、Instagramを更新。ミラノ現地での近影を投稿した。

【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！ 現地でのプチハプニングも明かす

「ミラノ・コルティナオリンピックが閉幕」と投稿されたのは、白のダウンジャケットを着用し、現地でキャスターとして活動する石川の写真。「日本は過去最多のメダル獲得 本当におめでとうございます」とつづり、「4年に1度の大舞台 この日のためにどれほどの想いや時間を費やしてきたのかと思うと、すべての選手に報われてほしいという気持ちもあります」「でも、そうはいかないのが勝負の難しさであり、オリンピックという舞台なのかなと思います」と大会を振り返った。

【画像】マイクを持ってほほ笑む石川佳純（画像は石川佳純 Instagramより引用）

そして「また、選手の皆さんはもちろんのこと、支える側、応援する側にとっても特別な舞台なのだと、立場が変わった今、改めて気づくことも多くありました」とコメントし、「心震える感動をありがとうございました」と締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「ナイスレポーターでした」「白が似合いますね」「雪の白さが石川さんの美しきを引き立てていました」「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」「素敵なインタビューを届けてくださりありがとうございました」といった声が寄せられた。