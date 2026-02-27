ゲストに松岡昌宏が登場！２月２８日（土）放送「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」

寿司をつまみに、町に酔う

2月28日(土)の放送では、松岡昌宏が登場! 松岡昌宏 「めちゃめちゃ美味しかった～。 この番組ずっと続けてください、年に1回来ますので!」

高級店でも、チェーン店でもない。 地元の人たちに長年愛されてきた町のお寿司屋さん… それが「町寿司」。 歌舞伎俳優・三代目 市川右團次が酒を楽しみながら、 店主や常連客と盃を交わし、人情に触れていくこの番組。

ＢＳテレ東で毎週土曜夜10時から放送中の「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」。歌舞伎俳優・三代目 市川右團次が町を歩き、地元に愛される“町寿司”を食して、その店の物語に触れていく大人の一献紀行です。

2月28日（土）の放送では、ゲストに松岡昌宏が登場！仕事での共演歴はないものの、実は家がご近所同士。行く先々で不思議と出くわすという、縁のある二人。番組スタッフが町寿司をリサーチする中で、数々の店から「松岡さんが来店しました」という証言が続出！その“町寿司愛”を確かめるべく、今回のゲスト出演が実現しました。

二人が今宵訪れたのは、小田急線・狛江駅前の繁華街にある「寿し処 おお田」。この道50年、68歳の大将と女将が暖簾を守る一軒です。名物は、丁寧な下処理が光る“生穴子”。手間がかかるため、なかなかお目にかかれない希少な逸品を、握りは塩とレモンで、白焼きは海苔と柚子胡椒で…。「町寿司、レベル高ぇな！」その繊細な旨みに、松岡も右團次も思わず唸ります。

さらに、艶やかな車海老、旨みを閉じ込めたヒラメの昆布締め…。ネタに合わせて、ビール、焼酎、日本酒と酒も進み、常連客と盃を交わす中で二人が思い出したのは、松岡の先輩・東山紀之を交えて飲んだ夜のこと。さらに話題は、松岡が “人生で一番美味しいと感じた鉄火巻き”の記憶へ。忘れられない一本に込められた味と、その時の情景が熱く語られます。

「町寿司は、絶対に残さなくてはならない」 町寿司を愛する右團次と松岡。寿司談議に花が咲き、夜はゆっくりと更けていきます…。今宵は、町寿司で。心ほどける、小粋な一献をお楽しみください。

≪出演者コメント≫

■市川右團次

一人でふらっと来ても喋ってくれるし、そこにいたお客さんとの輪ができる。それが町寿司のいいところ！小学校高学年の頃に初めて連れて行ってもらって、大人になる道の一歩として、大学生くらいの時に自分の好きな町寿司に行って。大将や女将さんと喋ってほっこりする時間…もっとも大切な「町寿司」というのがどんどんなくなっているのが寂しいですよ。絶対に残ってほしいなと思っています。それにしても、松岡さんとの仕事が初めてだったのですごく嬉しかったです。めちゃくちゃ性格もいいし…松岡さんに俺のこの番組とられちゃうんじゃないか…（笑）。

■松岡昌宏

めちゃめちゃ美味しかった～！久々に番組を忘れて「素」飲みしました（笑）。チェーン店はチェーン店の良さがあるけど、「町寿司」と呼ばれているお店の良さって、お店とお客さんとの関係性が「密」で、そこに温もり、優しさがあるじゃないですか。そこに気取りがなく。こういうお店大好きです！昔行っていた思い出のお寿司屋さんも今はなくなってしまって…大変ですよね、続けていくのも。だから、この番組はずっと続けてください、年に１回来ますので！

