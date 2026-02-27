コンバースが富樫勇樹起用の2026年春夏コレクションを発表…元新体操日本代表の坪井保菜美も加入

コンバースジャパン株式会社は2月27日、「CONVERSE SPORTSWEAR」シリーズの2026年春夏新作ウェアを順次発売すると発表した。加えて、アンバサダーを務める富樫勇樹を起用した新ビジュアルを公開。さらに元新体操日本代表の坪井保菜美とのパートナーシップ契約締結も併せて発表された。

今回発表されたコレクションのテーマは「ACTIVE VINTAGE」だ。1980年代後半から1990年代のスポーツカルチャーやコンバースのアーカイブを着想源とし、クラシックなテイストと現代的な機能性を融合した。レトロな配色やロゴ使いを取り入れながら、現代のトレーニングシーンに対応する素材や設計を採用。コート上でのパフォーマンスからオフコートのスタイリングまで、幅広くカバーするラインアップとなっている。

具体的には、吸汗速乾やUVカット機能を備えたTシャツやショーツ、セットアップなどを用意。運動時の快適性を突き詰めつつ、ストリートのコーディネートにも馴染むデザインが特徴だ。トレーニング、移動、順そしてオフタイムまでをシームレスにつなぐ一着として打ち出された。

キーアイテムは、デニム調の風合いを持ちながら軽量で動きやすい「SUPER ACTIVE SYNTHETIC DENIM」シリーズ。スポーツウェア特有の伸縮性を確保しながら、カジュアルウェアとしての見た目を両立させた。まさにバスケットボールプレーヤーのライフスタイルに寄り添う仕様といえる。

今回のビジュアルでは、アンバサダーの富樫に加え、新たに加入した坪井を起用。競技で培った身体性と表現力を備えた2人が、アクティブな動きとライフスタイルが共存する世界観を体現している。

2026年春夏コレクションは、CONVERSE公式オンラインショップおよび全国の一部取扱店舗で順次販売される予定だ。

【画像】公開された「CONVERSE SPORTSWEAR」のビジュアル