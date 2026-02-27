『マンダロリアン』シリーズと『スター・ウォーズ』旧三部作の日本版オリジナルジャケット仕様の限定盤レコードが発売決定！

2026年劇場公開の最新作へ続く“伝説”をレコードで楽しめる、初のアナログ化を含む全6タイトルがリリースされます。

日本盤レコード『マンダロリアン』シリーズ＆『スター・ウォーズ』旧三部作 オリジナル・サウンドトラック

発売日：2026年4月24日（金）

発売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

2026年5月22日（金）に日米同時公開を控える「スター・ウォーズ」最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

劇場公開を記念し、シリーズの原点と新世代の伝説を象徴するオリジナル・サウンドトラック全6タイトルを、日本盤レコードで発売することが決定しました。

今回、世界中のファンを熱狂させたディズニープラスのドラマシリーズ『マンダロリアン』Season 1〜3が、日本盤レコードとして待望の初登場。

さらに、「スター・ウォーズ」シリーズ名曲の生みの親、作曲家・ジョン・ウィリアムズ氏による金字塔、オリジナル・トリロジー（エピソード4〜6）も、日本盤独自の豪華仕様で蘇ります。

全ての盤面は各作品を象徴する鮮やかな「カラーヴァイナル」を採用した、完全生産限定のコレクターズアイテムです。

スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ジョン・ウィリアムズ

定価：8,500円（税込）

品番：UWJD-9047/8

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

LP1 / Side-A：1.スター・ウォーズのテーマ／2.帝国の襲撃／3.王女レイアのテーマ／4.砂漠とロボットの競売LP1 / Side-B：1.ベンの死とTIE戦闘機の攻撃／2.小人のジャワズ／3.王女の救出／4.秘密都市／5.酒場のバンドLP2 / Side-A：1.砂漠の蛮族タスケン・レイダース／2.デス・スターとマウス・ロボット／3.故郷へ急げ／4.殺人壁の恐怖／5.王女の姿を見たLP2 / Side-B：1.最後の闘い／2.王座の間とエンド・タイトル

1977年全米公開（1978年日本公開）のジョージ・ルーカス監督「スター・ウォーズ」第1作（『エピソード4／新たなる希望』）オリジナル・サウンドトラック。

作曲のジョン・ウィリアムズ氏は、本作でアカデミー作曲賞を受賞されました。

「スター・ウォーズのテーマ」「帝国の襲撃」「王女レイアのテーマ」など、「スター・ウォーズ」サーガを形作る多くのテーマ曲が生み出された作品です。

「酒場のバンド」も本作品から誕生しました。

音源は1977年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。

スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ジョン・ウィリアムズ

定価：8,500円（税込）

品番：UWJD-9049/50

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

LP1 / Side-A：1.スター・ウォーズのテーマ／2.ヨーダのテーマ／3.ジェダイ騎士団の訓練／4.英雄ルークとハンLP1 / Side-B：1.ダース・ベイダーのマーチ／2.フェットの出発／3.ハン・ソロと王女／4.ハイパースペース／5.雪の中の戦いLP2 / Side-A：1.小惑星の原野／2.雲の中の町／3.ベイでの反乱／4.ヨーダとフォースLP2 / Side-B：1.決闘／2.悪魔の木／3.ランドの城／4.フィナーレ

1980年6月日本公開『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』（アービン・カーシュナー監督）オリジナル・サウンドトラック。

作曲は、ジョン・ウィリアムズ氏が手掛けています。

「ダース・ベイダーのマーチ」（帝国のマーチ）や「ヨーダのテーマ」が初登場したほか「小惑星の原野」「ハン・ソロと王女」「悪魔の木」等の名曲がひしめいています。

音源は1980年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。

スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ジョン・ウィリアムズ

定価：5,980円（税込）

品番：UWJD-9051

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

Side A：1.スター・ウォーズのテーマ／2.わな／3.ルークとレイア／4.イウォーク族のパレード／5.ハン・ソロの生還／6.ラプティ・ネック (ジャバの王宮バンド)Side B：1.森林での闘い／2.レベル軍の指示／3.帝国軍皇帝／4.ジェダイの帰還／5.イウォーク・セレブレイションとフィナーレ

ジョン・ウィリアムズ氏が作曲された、1983年7月日本公開の『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』（リチャード・マーカンド監督）オリジナル・サウンドトラック。

公開時に作中で使用されたものの1997年の特別篇から使用されなくなった「ラプティ・ネック」、「イウォーク族のパレード」と「イウォーク・セレブレイション」が収録されています。

また、皇帝のテーマや「ルークとレイア」も聴けるのも嬉しいポイントです。

1983年のサウンドトラックをもとに、Shawn Murphy and Skywalker Soundがリマスターし、2018年に発表された192kHz/24bitマスターが採用されています。

※公開当時のポスターアートを使用したアルバム・ジャケットデザインのため、邦題表記が現在のものと異なります。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典

内容：

「スター・ウォーズ」オリジナル・デザイン収納ケース「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ）「スター・ウォーズ」オリジナル・スリップマット

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて購入された方限定の特典も。

『スター・ウォーズ／新たなる希望』『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』『『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』のレコード3枚同時購入された方に先着でプレゼントされます。

※特典のデザインはイメージです。変更になる場合があります

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります

スター・ウォーズPOP UP STORE/イベント会場限定特典

内容：

「スター・ウォーズ」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ）「スター・ウォーズ」オリジナル・スリップマット

スター・ウォーズPOP UP STOREやイベント会場限定のプレゼントも実施。

『スター・ウォーズ／新たなる希望』『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』『『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』のレコード3枚同時購入で、トートバッグとスリップマットが先着でプレゼントされます。

スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ルドウィグ・ゴランソン

定価：5,980円（税込）

品番：UWJD-9052

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

Side A：1.The Mandalorian／2.Jawas Attack／3.Signet Forging／4.The Ponds of SorganSide B：1.Speederbikes／2.Welcome Back／3.The Arrival／4.The Baby／5.The Mandalorian

2026年5月22日(金)に日米同時公開を控える“スター・ウォーズ”最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

その劇場公開を記念して、世界中のファンを熱狂させたシリーズの原点『スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1』の代表曲を収録したオリジナル・サウンドトラックの日本盤レコードが完全生産限定で発売されます！

日本版オリジナルジャケット＆帯付き仕様、レコードはブラウン・カラーヴァイナルでのリリース。

本作の音楽を手掛けるのは、グラミー賞やアカデミー賞に輝く映画音楽作曲家のルドウィグ・ゴランソン氏です。

本編を象徴するテーマ曲「The Mandalorian」をはじめ、マンドーとグローグーの絆、そして彼らを待ち受ける過酷な旅路を彩る名曲が厳選収録されています。

“我らの道（This is the Way）”――、孤独な賞金稼ぎと、不思議な力を秘めた子ども“グローグー”。

2人の伝説の幕開けを、レコード特有の温かみのある音質で楽しめます。

スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ルドウィグ・ゴランソン

定価：5,980円（税込）

品番：UWJD-9053

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

Side A：1. Mando Is Back／2. The Marshal’s Tale／3. Ship o hoj, Mandalorians!／4. Back TogetherSide B：1.Ahsoka Lives／2.Troopers／3.A Friend／4.Open The Door／5.Come With Me

2026年5月22日(金)公開の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』へと繋がる物語。

ディズニープラスで独占配信され、数々の衝撃的な再会と別れでファンを熱狂させた『スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2』のオリジナル・サウンドトラックが日本盤レコードで完全生産限定で発売されます。

日本版オリジナルジャケット＆帯付き仕様、レコードはグリーン・カラーヴァイナルでのリリースです。

音楽を担当するのは、Season 1に続きルドウィグ・ゴランソン氏。

今作では、おなじみのメインテーマをベースにしつつ、アソーカ・タノの登場を象徴するオリエンタルな旋律や、迫りくる帝国軍の脅威を想起させる重厚なサウンドなど、物語のスケールアップに合わせ、より深く、ドラマチックに構築されたスコアが収められています。

マンドーとグローグーの旅路が大きな転換点を迎える Season 2の興奮を、アナログ盤ならではのダイナミックな音像で楽しめる一枚です。

スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3（オリジナル・サウンドトラック）

アーティスト：ルドウィグ・ゴランソン、ジョセフ・シャーリー

発売日：2026年4月24日（金）

定価：5,980円（税込）

品番：UWJD-9054

仕様：カラーヴァイナル、日本版オリジナルジャケット、帯付き

曲目：

Side A：1.The Living Waters／2.High Magistrate／3.We Got Pirates／4.A Castle／5.Mando’s In Trouble

2026年5月22日(金)公開の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』へと直結する『スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3』

ディズニープラスでの独占配信以来、マンダロリアンの誇りと再集結を描いた熱いドラマが話題を呼んだ本作のオリジナル・サウンドトラックが日本盤レコードで完全生産限定発売されます。

日本版オリジナルジャケット＆帯付き仕様、レコードはイエロー・カラーヴァイナルでのリリース。

今作の音楽はルドウィグ・ゴランソン氏に加え、彼と共に数々の名スコアを生み出してきたジョー・シャーリー氏が参加されました。

マンダロア奪還に向けた勇壮なオーケストラ、海賊との激しい空中戦を彩るパーカッシブなサウンド、そしてエモーショナルな旋律など、シリーズ史上最も壮大でダイナミックな楽曲を収録。

「Stronger Together（共にいればより強い）」――、その言葉通り、銀河の新たな夜明けを感じさせる Season 3のサウンドトラックです。

惑星マンダロアの復興と、二人の確かな絆を象徴する音楽の数々が、レコードならではの豊潤な響きで楽しめます。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典

内容：

「マンダリン」オリジナル・デザイン収納ケース「マンダリン」オリジナル・レコードバッグ（トートバッグ）「マンダリン」オリジナル・スリップマット

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて購入された方限定の特典は全部で3種類。

「マンダロリアン」シリーズ（Season 1〜3）をそれぞれ3枚同時に購入された方を対象に、先着でプレゼントされます。

※特典のデザインはイメージです。変更になる場合があります

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります

「我らの道（This is the Way）」――劇場最新作へ繋がる『マンダロリアン』の調べ

2026年5月22日（金）公開の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』へと直結する『マンダロリアン』シリーズの音楽は、グラミー賞やアカデミー賞に輝くルドウィグ・ゴランソン氏らが手掛けています 。

Season 1からSeason 3まで、物語の進化と共に深化するドラマチックなスコアを、ブラウン、グリーン、イエローの各カラーヴァイナルで楽しめます。

ファンが歓喜する究極の仕様。旧三部作には「ジェダイの復讐」が復活

ジョン・ウィリアムズ氏による旧三部作（『新たなる希望』、『帝国の逆襲』、『ジェダイの帰還』）の伝説的なスコアは、2018年に発表された最新リマスター音源を採用し、音質を追求した仕様で再登場。

なかでも『ジェダイの帰還』については、公開当時のポスターアートを忠実に再現した日本版オリジナルジャケットを採用した結果、当時の邦題である「ジェダイの復讐」表記が復活するという、ファンにとってはまさにサプライズとなる特別なリリースが実現しています。

公式オンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」でしか手に入らない、珠玉の同時購入特典

サイトURL：https://dme.universal-music.co.jp/collections/starwars-the-mandalorian-set

オリジナル・サウンドトラックの魅力を最大限に引き立てるのが、ディズニーの音楽作品だけを取り扱う特別な公式オンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」限定の先着購入特典。

旧三部作（『新たなる希望』、『帝国の逆襲』、『ジェダイの帰還』）、または「マンダロリアン」シリーズ（Season 1〜3）をそれぞれ3枚同時に購入された方を対象に、コレクションを収納できる「オリジナル・デザイン収納ケース」をはじめ、トートバッグやスリップマットといった豪華アイテムがプレゼントされます。

2026年、新たな映画の歴史が動き出す瞬間に、銀河の壮大な物語をアナログレコードの温かな響きと共に体験できるオリジナル・サウンドトラック。

日本盤レコード『マンダロリアン』シリーズと『スター・ウォーズ』旧三部作のオリジナル・サウンドトラックは、2026年4月24日より販売開始です☆

©2026 & TM Lucasfilm Ltd.

