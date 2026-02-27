°ðËÜ½á°ì¤¬Áª¤Ö¡È¥Ö¥ó¥Ç¥¹ÆüËÜ¿Í¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î22Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ðËÜ½á°ì»á¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤ÎÀîùõ½¡Â§»á¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ðËÜ»á¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡È·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMF¡¦º´Ìî³¤½®Áª¼ê¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤¥É¥¤¥Ä¤ÎÉñÂæ¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÁ´23»î¹ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëº´ÌîÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ðËÜ»á¤Ï¡ÖÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âºÍÇ½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£24»þ´Ö¥±¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò²òÀâ¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢º´Ìî³¤½®¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÁªÂò¤äÈ½ÃÇ¤¬º´ÌîÁª¼ê¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ò¾Î»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ðËÜ»á¤¬Áª¤ÖNEXT¥Ö¥ì¥¤¥¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó½êÂ°¤ÎGK¡¦Ä¹ÅÄßºÁª¼ê¤â¾Ò²ð¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÆü·Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ç¡¢¿ÈÄ¹194cm¤ÎÂç·¿¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÅÄÁª¼ê¡£°ðËÜ»á¤ÏÄ¹ÅÄÁª¼ê¤¬ºòÇ¯¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥æ¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢21ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢21ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£ÂÎ³Ê¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤âÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¼è¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
