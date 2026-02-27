全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「生出塚」という漢字を読めますか。「生」が超難読です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：おいねづか

生出塚は、埼玉県鴻巣市の東側に広がる一帯の地名で、現在は住宅地が中心ですが、地中には古墳時代後期の大規模な埴輪の大規模な製作・焼成遺構が確認されています。

JR鴻巣駅から北東へ1kmほど進んだ台地上に、生出塚埴輪窯跡と呼ばれる遺跡が点在しており、円筒埴輪、家形埴輪、人物埴輪、動物埴輪など、さまざまな埴輪が出土しています。

地名の由来ははっきりしていませんが、古くからこの一帯に古墳が多く存在していたことを考えると、土地の形状や地勢に由来する呼び名だったのかもしれません。

実際、発掘調査では40基もの埴輪窯跡と2基の工房跡、工人の住居跡も確認されており、この地が単なる窯場ではなく、埴輪づくりに従事する人々の生活の場でもあったことがわかります。

生出塚遺跡の北側にある鴻巣市文化センター「クレアこうのす」では、出土した埴輪が展示されており、人物・家形・動物など多様な埴輪を間近で見ることができます。

生出塚が位置する鴻巣市は「こうのす川幅うどん」で知られています。幅の広い麺が特徴で、地元の店ではつけ汁や温かい汁で提供され、見た目のインパクトと食べ応えのある食感が人気です。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】地名当て「生出塚」 埴輪の郷です（2枚）