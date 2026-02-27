「自分で考えろ」を連発するマネージャーが招いた残念な結末　引き継ぎ業務を「忙しい」「必要ない」と拒否したら仕事を他社に奪われ……【後編】

組織において、業務の引き継ぎはリスク管理の要だ。しかし、同僚に引き継ぎしようとしたら、拒否されたという驚きの投稿が、埼玉県に住む40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）から寄せられた。

男性が4年前に勤務していた会社でのこと。そこは主にコールセンター運営を受託しており、男性は営業部門から異動してきた管理職の同僚と一緒に業務に当たっていた。

男性曰く、その同僚は営業経験が豊富で、過剰なほどの自信を持っていた。「自分で考えろ」とスタッフを突き放して現場を混乱させ、雑談ですら「自分が正しい」と論破しようとする始末。次第に周囲の信頼を失い、孤立を深めていった同僚だが、男性の異動を機に、その無責任な本性が露呈することになる。（文：天音琴葉）

「忙しい」と拒否、別の人に引き継ぐと不満

男性が異動の準備に入り、引き継ぎの時間を確保しようとしても、同僚は「忙しい」「今は必要ない」と一蹴し、一向に話を進めようとしなかった。結局、業務が滞ることを危惧した男性は、他のメンバーを通じて対応せざるを得なかったが、これに対しても同僚は不可解な怒りを見せたという。

「その際、『自分を飛ばされた』と不満を示されたため、話し合いを試みましたが、最終的に業務の引き継ぎは形にならず、不安を残したまま異動の時期を迎えました」

自ら拒絶しておきながら、いざ外されると被害者面をする。その歪んだプライドが、会社にとって取り返しのつかない事態を招く。

「結果的に担当業務が短期間で他社へ移行され……」

男性の不安は、最悪の形で的中した。男性が異動した後、まともな引き継ぎを拒んだその同僚は、クライアント対応でトラブルを引き起こしたのだ。

「結果的に担当業務が短期間で他社へ移行される事態となりました。上司に経緯を説明したところ、理解を得ました」

一つの業務を丸ごと競合他社に奪われるというのは、企業としては致命的な失態である。男性はこの一件により、

「能力や経験だけではなく、相手を尊重して話を聞く姿勢と柔軟性がチームマネジメントには不可欠だと強く学びました」

と投稿を結んだ。

