中3少女行方不明から1カ月 最寄り駅の防犯カメラには姿映らず…全国から約160件の情報も足取り不明 新潟・十日町市
新潟県十日町市で女子中学生の行方が分からなくなり、2月26日で1カ月です。警察による捜索が続いていますが、いまだその足取りは分かっていません。
行方不明となっているのは、十日町市新座に住む中学3年の樋口まりんさんです。
樋口さんは1月26日午後7時すぎ、自宅から歩いて外出したとみられ、その後、行方が分からなくなっています。
警察には2月25日までに全国から約160件の情報が寄せられているということです。
2月23日に15歳の誕生日を迎えた樋口さん。行方不明となった当時、父親はFNNの取材に対し…
【樋口まりんさんの父親】
「なんとか無事、どこかで見つかってほしい。みんながお前のことを思っている。本当に帰ってきてほしい」
樋口さんは身長154cm、セミロングの黒髪で、家を出る際には紺色のセーターと水色のデニムズボン黒色のジャンパーとブーツを着用し、右足首にミサンガをつけていました。
警察は捜索を続けるとともに、情報提供を呼びかけています。
連絡先：十日町警察署025－752－0110