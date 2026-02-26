新潟県十日町市で女子中学生の行方が分からなくなり、2月26日で1カ月です。警察による捜索が続いていますが、いまだその足取りは分かっていません。

行方不明となっているのは、十日町市新座に住む中学3年の樋口まりんさんです。

樋口さんは1月26日午後7時すぎ、自宅から歩いて外出したとみられ、その後、行方が分からなくなっています。

警察には2月25日までに全国から約160件の情報が寄せられているということです。

また、警察防犯カメラの確認作業を続けていますが、関係者によりますと、自宅近くの駅の防犯カメラには樋口さんの姿は映っていませんでした。

2月23日に15歳の誕生日を迎えた樋口さん。行方不明となった当時、父親はFNNの取材に対し…

【樋口まりんさんの父親】
「なんとか無事、どこかで見つかってほしい。みんながお前のことを思っている。本当に帰ってきてほしい」

樋口さんは身長154cm、セミロングの黒髪で、家を出る際には紺色のセーターと水色のデニムズボン黒色のジャンパーとブーツを着用し、右足首にミサンガをつけていました。

警察は捜索を続けるとともに、情報提供を呼びかけています。

連絡先：十日町警察署025－752－0110