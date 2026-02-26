中尾明慶も購入した“お肉ゴロゴロ”大人のごはんのお供「うんめぇ」「震えるぜ」

中尾明慶さんが、自身のYouTubeチャンネルに『久世福商店でガチ買い物。我が家の晩ごはんが最高になります』の動画をアップ。今回は、中尾さんが日本のうまいものセレクトショップ『久世福商店』でお買い物する様子を公開！この中で、中尾さんが震えるほど絶賛した“ごはんのお供”をピックアップします♪

ごはんのお供コーナーで、さまざまな商品を吟味していた中尾さんが試食した商品がこちら。

◼︎大人の牛しぐれ

久世福商店 / 至高のひと時 大人の牛しぐれ 135g【国産牛肉使用】 税込790円（公式サイトより）

国産山椒の香り華やぐ、牛しぐれ。国産牛肉のゴロゴロとした大きめのミンチと、国産生姜でじっくり煮上げたごはんのお供。

ごはんのお供としてはもちろん、お酒のおつまみにも最高なんだとか。

◼︎震えるほど絶品

まず香りを嗅いだ中尾さんは「うーわ！」と感動した様子を見せ、一口試食すると「うんめぇ…」「震えるぜ。体が小刻みに震えてる。うま！」と大絶賛。

そして「濃いけど、でも辛っ！とかそんなじゃない。大人のって一応言ってるけど、めちゃくちゃ子どもも喜んで食べる」と味付けについて教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外にも、中尾さんがさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。