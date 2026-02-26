【WBC2026】人気トップ20に“侍ジャパン”5選手がランクイン 米大手ブックメーカーの「MVPオッズ」トップはジャッジ、次点に大谷翔平
米スポーツ専門局『FOXスポーツ』が25日（日本時間26日）に公開した記事によると、大手ブックメーカーの「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）MVP争い」のオッズで、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）がトップに立っているという。日本選手からは大谷翔平投手（ドジャース）が2位、トップ20に日本選手が5人ランクインしている。
■侍ジャパンのメジャー組が人気集める
『FOXスポーツ』は25日（同26日）、大手ブックメーカー『FanDuel Sportsbook』の最新オッズを紹介。WBCのMVP争いでジャッジが1位（＋750）に立っていると伝えた。同ランキングには、野手のみでの出場予定の大谷が2位（＋1100）に。昨季のサイ・ヤング賞ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が3位（＋1500）に入っているという。
同メディアでは、本命候補にトップ2のジャッジと大谷を選出。8位（＋2700）に入ったドミニカ共和国代表ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）を「注目の存在」にピックアップした。
また、トップ20のうち11位に鈴木誠也外野手（カブス）、13位に山本由伸投手（ドジャース）、15位に村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、18位に岡本和真内野手（ブルージェイズ）が食い込むなど、連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の人気は高いと見られる。スーパースター軍団の米国代表からは、最多の10人が名を連ねた。
■WBC MVPオッズ（FanDuel Sportsbook）
アーロン・ジャッジ（アメリカ）：＋750
大谷翔平（日本）：＋1100
ポール・スキーンズ（アメリカ）：＋1500
ブライス・ハーパー（アメリカ）：＋1700
カイル・シュワーバー（アメリカ）：＋1700
ガナー・ヘンダーソン（アメリカ）：＋1800
ローガン・ウェブ（アメリカ）：＋2000
ブラディミール・ゲレーロJr.（ドミニカ共和国）：＋2700
ボビー・ウィットJr.（アメリカ）：＋2700
フアン・ソト（ドミニカ共和国）：＋2700
鈴木誠也（日本）：＋3000
バイロン・バクストン（アメリカ）：＋3000
山本由伸（日本）：＋3000
カル・ローリー（アメリカ）：＋3000
村上宗隆（日本）：＋3000
ローマン・アンソニー（アメリカ）：＋3000
ロナルド・アクーニャJr.（ベネズエラ）：＋3300
岡本和真（日本）：＋3500
フリオ・ロドリゲス（ドミニカ共和国）：＋3500
フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）：＋4000
※日本時間2月25日時点