■「グローリー」ミュージックビデオ公募について

皆さんの日常の風景の中で、新曲「グローリー」を自由に歌っている姿を届けてください！

お家でも、お散歩道でも、お気に入りの場所でOKです。

応募方法の詳細はワーナーミュージック・ジャパンのホームページよりご確認ください。

URL：https://wmg.jp/nishina/news/90624/

●募集期間：2月26日18:00〜3月5日(木)23:59まで

●参考動画：https://youtu.be/bjvgYO4xWow

＜「グローリー」歌詞(該当箇所のみ抜粋)＞

らららラブソングを

大きな声で歌おうか

讃美歌のように

花の代わりに

ただ鼓動を鳴らすように

らららラブソングを

空に向かい放とうか

武器すら持たず

君を愛せる

ただこんな日が

続くように

紡ぐように

届くように

祈るように

＜投稿・応募に関する注意事項＞

※権利の帰属： 投稿いただいた動画の著作権は投稿者に帰属しますが、本プロジェクトへの応募をもって、当社（およびアーティスト）に対し、映像を全世界において無償で無期限に使用（編集・加工・改変を含む）することを許諾したものとみなします。

※権利の保証： 投稿される映像は、投稿者ご本人が撮影したものに限ります。

※第三者の同意： 権利保護のため、第三者の顔や他社ロゴ、著作物（キャラクター等）が映り込まないようご注意ください。万が一、第三者との間でトラブルが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。

※採用の有無： 全ての投稿動画が採用されるわけではありません。また、採用・不採用に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※対価： 映像の使用に対する謝礼や報酬は発生いたしません。

※ご応募頂いた映像はこちらで編集させて頂きます。頂いた映像全てが使用される形ではございませんので予めご了承下さい。

※お子様や撮影のサポートが必要な場合について：お子様など、お一人での撮影が困難な場合は、保護者の方と一緒にご撮影いただいても問題ございません。その際、編集の都合上、人物がなるべく画面の中央に配置されるような構図での撮影にご協力をお願いいたします。

※SNS等への投稿に関するお願い：本企画のために撮影された動画につきましては、楽曲「グローリー」の配信開始前までのSNS等への公開はお控えください。音源の配信開始後（3月18日〜）につきましては、ご自身のSNS等で自由にご使用・投稿いただいて問題ございません。リリースの瞬間まで、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。