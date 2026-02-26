グッズやメニュー、特別バージョンも！東京ディズニーランド『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念プログラム
東京ディズニーランドでは、スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したプログラムがスタートします。
アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」において、期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンが実施されるほか、スペシャルグッズや限定ドリンクも登場します。
東京ディズニーランド『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念プログラム
東京ディズニーランドでは、スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したプログラムを開催！
アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」において、期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンが実施されるほか、スペシャルグッズや限定ドリンクも登場します。
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」にマンダロリアンとグローグーが必ず登場
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、体験するたびにストーリーが異なり何度乗っても楽しめるアトラクションですが、今回は4月23日(木)より期間限定で必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受けることのできる特別バージョンを実施します。
賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めた特別な子どもであるグローグーから通信を受け、ゲストは予測不能な宇宙旅行を楽しむことができます。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』とあわせ、パークでも特別なスター・ウォーズの銀河をご体験ください 。
※マンダロリアンとグローグーの映像は既存の映像であり、新たに追加される映像ではありません 。
※「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、株式会社ジェーシービーが提供しています 。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマにしたグッズなど
ピンバッジ：各1,200円
東京ディズニーランドでは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するキャラクター「グローグー」がデザインされたピンバッジや「スター・ウォーズ」のロゴがデザインされたマグカップなどを4月23日(木)より販売します。
マグカップ：2,000円
鈴マスコットセット：2,700円
5月4日のスター・ウォーズの日をお祝いするフォトパネル
5月4日(May Fourth)は、スター・ウォーズの名台詞「May the Force be with you」(フォースと共にあらんことを)にかけてスター・ウォーズの日として、世界中のスター・ウォーズファンがお祝いをしています。
東京ディズニーランドでも、4月23日(木)〜5月10日(日)の間、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストをお迎え！
ぜひキャストに声をかけ、フォトパネルと一緒に写真を撮って、スター・ウォーズの日をお祝いしてください。
宇宙をモチーフにしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ（バタフライピーシロップ＆乳酸菌飲料、マンゴー）」
価格：750円
東京ディズニーランドのトゥモローランドにある「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク、ギャラクティック・ブリーズを4月1日(水)から販売します。
バタフライピーシロップ、バタフライピーゼリー、マンゴーダイスが入ったドリンクは、ストローで混ぜると紫の色味になり、マンゴーとキラキラ輝くパウダーがまるで惑星のように宇宙に漂っているかのような見た目になります。
さわやかな味わいで見た目にも楽しいドリンクになっています。
イクスピアリも映画の公開を盛り上げる！
舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を5月22日(金)から公開。
公開に先駆けて3月16日(月)から6月22日(月)まで、期間限定のバナーやBGMなどで、館内でも映画の公開を盛り上げます。
映画は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6)』その後の銀河が舞台。
孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた“グローグー”の冒険を描き、親子のような絆で結ばれるマンドーとグローグーがスクリーンで冒険を繰り広げます。
約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくるその日を、全世界が待ち望んでいます 。
約7年ぶりとなる待望の新作映画公開に向けて、パークやイクスピアリでも特別な体験が盛りだくさん！
マンダロリアンとグローグーに必ず会える東京ディズニーランドの「スター・ツアーズ」特別バージョンは、2026年4月23日(木)よりスタートです 。
© Disney
© & TM Lucasfilm Ltd TM & Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post グッズやメニュー、特別バージョンも！東京ディズニーランド『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念プログラム appeared first on Dtimes.