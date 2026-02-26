2月18日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの意気込みを訊いた。

――オフの期間はどのような取り組みをしてきたのでしょうか？

甲斐野「オフの期間はフォームの模索です。しっくりくるフォームの反復練習や、トレーニングは継続してやっていましたし、まだまだ伸びしろがあるというか、伸ばせる部分がたくさんあるので、キャンプも引き続きそれを継続しなくてはいけないと思います」

――キャンプに入ってフォームの改善をして、少しずつ効果や変化をご自身で感じていますか？

甲斐野「僕自身も感じていますし、ブルペンキャッチャーにピッチングの後に話を聞くと『今年は去年の質とは全然違う』というふうに言ってもらっています。今その感覚ならシーズンに入ったらもっとよくなるのかなと思うので、順調ではあるかなと思います」

――開幕も徐々に近づいてきましたが、今年鍵になりそうなボールはありますか？

甲斐野「スライダーじゃないですかね」

――その理由は？

甲斐野「初球スライダーでカウントをとれたらピッチングスタイルは大きく変わってくると思っているので、スライダーだと思います」

――平良（海馬）投手が先発に回るという話も出ている中で、甲斐野投手はどういった場面での登板を望んでいますか？

甲斐野「後ろ（抑え）を任せてもらえるようにやりたいなと思います」

――クローザーへの思いを聞かせてください。

甲斐野「今年は狙いにいくというか、狙いにいかないといけないと思っているので……やります」

――クローザーに定着するために何が必要になってくると考えていますか？

甲斐野「制球力じゃないですか。安心してみていられると思います。いくら球が速くてもストライクが入らなければ意味がないですし、制球力だと思います」

――今年の目標を教えてください。

甲斐野「個人というよりはチームの優勝。これに限るなと思いますし、やはり勝っているライオンズのチームの雰囲気が一番好きなので、その雰囲気をずっとずっとシーズン中は味わって、最後みんなでビールかけをしたいです」

――チームにとっては大事なムードメーカーでもありますが、DeNAからFAで桑原（将志）選手がチームに入団するなどムードメーカーがまた増えるということになりますが、どう見ていますか？

甲斐野「もう任せたという感じです（笑）。僕はふざけるというよりは、みんなを笑顔にできたらいいなと思いますし、一番はプレーでみんなを笑顔にできる選手が僕は一番素敵だと思います。感動させて、笑顔にさせるプレイヤーが一番だと思うので、そこを目指してやっていきたいです」

※インタビュアー：文化放送・小宅世人アナウンサー