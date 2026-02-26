「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ショート丈ニットからウエストチラリ「くびれ綺麗」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が2月24日、自身のInstagramを更新。街中での姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「くびれ綺麗」へそ出しファッション
辻は「＃特撮がるず」とハッシュタグを付け、唇の絵文字をつづり写真を投稿。屋外で撮影されたショットでは、黒のニット帽、縁無しメガネ、青のショート丈ニットカーディガンに、カーゴデニムを合わせ、引き締まったウエストが見えている。また両手を耳の後ろにあて、ウインクするポーズを披露している。
この投稿に「可愛いがすぎる」「デニムコーデ最高」「オシャレ」「真似したい」「スタイル最高」「くびれ綺麗」などと話題となっている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
