薬丸裕英「家族全員で初」ゴルフ満喫4ショット公開「息子さんイケメン」「貴重なプライベート」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの薬丸裕英が、2月23日までに自身のオフィシャルブログを更新。「家族全員で初！」と題した投稿で、家族旅行ショットを公開した。
薬丸は「今回の子供達企画『還暦小旅行』」「温泉・サウナ・ゴルフ、そして孫。父が喜ぶことをすべて詰め込んでくれました」とつづり、家族での旅行ショットを公開。「1組目 父・母・長女・三男」「2組目 長男・次男・次女」「はじめての家族全員でゴルフ」と、家族全員でゴルフを楽しむのは初めてであることを報告した。また、三男が撮影し、ゴルフウェアに身を包む薬丸、元歌手の妻・石川秀美さん、長女との家族ショットを披露している。
この投稿には「家族仲良し」「父の喜ぶところを詰め込んでくれる優しさ最高」「家族思いな娘息子さんたちで素敵」「貴重なプライベート」「息子さんイケメン」「楽しそうなの伝わる」などといった声が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。現在は、東京とハワイの2拠点生活を送っている。（modelpress編集部）
◆薬丸裕英「還暦小旅行」家族ショット公開
◆薬丸裕英の投稿に反響
