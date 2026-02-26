日本は「恐ろしい」 ５大リーグで“16＋９”に中国衝撃！「羨ましくないと言ったら嘘になる」
欧州５大リーグのひとつであるブンデスリーガの公式Xは先日、「冬の移籍期間を終えて、ブンデスリーガ１部・２部でプレーする日本人選手は計25人に増加しました」と綴り、25選手のリストを公開した。
中国のウェブサイト『懂球帝』は、この一覧に反応。「冬の移籍期間終了後、ブンデスリーガには16人、ブンデスリーガ２部には９人の日本人選手がいる」と伝えた。
すると、記事のコメント欄には、「これは恐ろしい」「はあ！羨ましくないと言ったら嘘になる」「羨ましい。ブンデスリーガはすでに日本人スターの世代交代が完了。常に新しいタレントが流入し、選手たちは皆素晴らしいプレーをしている」「J１のMFならドイツでの新しい役割に間違いなくスムーズに適応できるだろう」といった声が寄せられた。
ブンデスリーガ公式が発表した日本人選手一覧は以下の通りだ。
【１部】
伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大、町野修斗（以上ボルシアMG）、菅原由勢、長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス、以上ブレーメン）、小杉啓太、堂安律（以上フランクフルト）、鈴木唯人（フライブルク）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、川崎颯太、佐野海舟（以上マインツ）、安藤智哉、ニック・シュミット、原大智、藤田譲瑠チマ（以上ザンクトパウリ）、塩貝健人（ヴォルフスブルク）
【２部】
三好康児（ボーフム）、秋山裕樹、古川陽介（以上ダルムシュタット）、アペルカンプ真大、田中聡（以上デュッセルドルフ）、松田隼風、横田大祐(以上ハノーファー)、福田師王（カールスルーエ）、山田新（ミュンスター・プロイセン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
