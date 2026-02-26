新システムが暴いた判定精度の課題

24日（日本時間25日）に行われたパイレーツ対レッドソックスのオープン戦で、球審の判定を巡る衝撃的な場面が注目を集めている。ど真ん中付近の投球がボールと宣告されるも、自動ボール判定システム（ABS）によって即座に修正される事態が発生した。米スポーツ局「ESPN」の人気番組「スポーツセンター」が公式SNSでこの場面を紹介すると、米メディアの間で判定の精度を疑問視する声が噴出している。

場面は1回1死走者なし、パイレーツのカルメン・ムジンスキー投手はレッドソックスのトレバー・ストーリー内野手に初球の95マイル（約152.9キロ）のシンカーを投じた。ストライクゾーンの真ん中やや下を射抜いたはずが、ミッチ・トラチアック球審の判定はボール。捕手のミットが静止するほどの完璧な投球だったが、まさかの宣告にスタジアムは一時、奇妙な空気に包まれることとなった。

判定の不一致を解消したのは、今季から導入が進められているABSチャレンジシステムだった。捕手がすぐさまチャレンジを要求してリプレーが流れると、ボールは明らかにストライクゾーンを通過。番組内の実況者は「今のは、ほぼ真ん中でしたね」と驚きを隠せず、ファンからも「あれを見逃すとか…しかもほぼど真ん中だったのに」「審判たちの終わりの始まりだ」「人間の世界以外、どの世界でもストライクだろ」と厳しい声が上がった。

また、この試合では5回連続で球審の判定が覆るシーンも話題になった。「もはや審判が存在する意味が全くない」「今さら審判いる？ ひどすぎる」「これから多くの審判が恥をかくことになるな」「頼むから審判なんてもう廃止してくれ」「審判は一定数の誤審をしたら、シーズン中に交代させられるべきだと思う」「審判たちの終わりの始まりだ」など、審判の存在意義を問う意見も寄せられている。（Full-Count編集部）