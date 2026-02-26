【韓国】
中銀政策金利（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　2.5%（韓国中銀政策金利)

【日本】
景気動向指数（確報値）（12月）14:00
予想　110.2　前回　110.2（景気先行指数)
予想　114.5　前回　114.5（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（2月）19:00
予想　99.5 　前回　99.4 （景況感指数)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00
予想　-12.2　前回　-12.2（ユーロ圏消費者信頼感)

【米国】
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想　N/A　前回　20.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想　N/A　前回　186.9万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります