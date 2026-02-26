本日の予定【経済指標】
【韓国】
中銀政策金利（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【日本】
景気動向指数（確報値）（12月）14:00
予想 110.2 前回 110.2（景気先行指数)
予想 114.5 前回 114.5（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（2月）19:00
予想 99.5 前回 99.4 （景況感指数)
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00
予想 -12.2 前回 -12.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想 N/A 前回 20.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）
予想 N/A 前回 186.9万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります
