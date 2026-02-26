片手で一瞬セッティングできる撮影新定番！Velbon「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」
60年以上の歴史を持つ三脚ブランド「Velbon」から、アウトドアブランド「Coleman」とのコラボセルフィースタンドが登場します。
「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」は、片手で地面に向けて置くだけでスタンドが自動開脚する新機構を採用したモデルです。
撮りたい瞬間を逃しにくい操作性と、しっかり高さを出せる設計を両立した1本です。
Velbon「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」
発売開始日：2026年2月27日（金）希望小売価格：オープン価格発売元所在地：東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号
Velbonは、三脚開発で60年以上の歴史を重ねてきた撮影機材ブランドです。
Colemanは、アウトドア用品で広く知られるブランドです。
今回の新製品は、両ブランドの使いやすさを掛け合わせた自撮り棒兼スタンドとして展開中。
最大168cmの高さで撮影の自由度を拡大
最大高：168cm
最大168cmまで伸ばせるため、大人の目線に近い高さでの撮影がしやすい設計です。
自撮りだけでなく集合写真でも画角を広く取りやすく、背景を入れた記録にも向いています。
片手設置の自動開脚で撮影開始がスムーズ
地面に向けてポンと置くだけでスタンドが開く機構により、準備の手間を減らせます。
キャンプや公園などで手早く撮影に入りたい場面でも、動作をシンプルに保てる点が魅力です。
アクセサリーシュー搭載でVlog機材にも対応
シリーズで初めてアクセサリーシューを搭載し、マイクなどの機材を追加しやすくなっています。
自撮りや集合写真に加えて、Vlogやライブ配信まで使い分けやすい拡張性を備えたモデルです。
撮影機材は、使いたい瞬間に迷わず立てられるかどうかで体験が大きく変わります。
高さと設置スピードを同時に求める人にとって、日常にもレジャーにも取り入れやすい仕様です。
スマホ撮影をもう一段快適にしたい人に注目の新製品となっています☆
【片手で一瞬セッティングできる撮影新定番！
Velbon「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」】の紹介でした。
