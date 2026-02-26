・「ふきのとう、どう食べる？」の結果は…

・1位 … 天ぷら 69%

・2位 ふきみそ 15%

・3位 炒め物 8%

・4位 炊き込みごはん 5%



※小数点以下四捨五入



38,666票

今日の質問は「ふきのとう、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ふきのとう、どう食べる？」