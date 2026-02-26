スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ふきのとう、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ふきのとう、どう食べる？」

・「ふきのとう、どう食べる？」の結果は…


・1位 … 天ぷら 69%
・2位 ふきみそ 15%
・3位 炒め物 8%
・4位 炊き込みごはん 5%
　
※小数点以下四捨五入

38,666票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

フキノトウ炒め


【材料】（2人分）

フキノトウ 5~6個
ベーコン 2枚
オリーブ油 小さじ 2
塩コショウ 適量

【作り方】

1、フキノトウは縦に4等分に切り、サッと水に放って水気をきる。ベーコンは幅1cmに切る。



2、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、フキノトウを炒める。フキノトウに火が通ったらベーコンを加える。ベーコンにも火が通ったら塩コショウで味を調え、器に盛る。



(E・レシピ編集部)