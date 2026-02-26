「ふきのとう、どう食べる？」＜回答数38,666票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第452回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ふきのとう、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ふきのとう、どう食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フキノトウ炒め
【材料】（2人分）
フキノトウ 5~6個
ベーコン 2枚
オリーブ油 小さじ 2
塩コショウ 適量
【作り方】
1、フキノトウは縦に4等分に切り、サッと水に放って水気をきる。ベーコンは幅1cmに切る。
2、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、フキノトウを炒める。フキノトウに火が通ったらベーコンを加える。ベーコンにも火が通ったら塩コショウで味を調え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
