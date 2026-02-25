ALPHA DRIVE ONE¡¢½é½Ð±é·èÄê¡ª»³²¼Èþ·î¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤é¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè5ÃÆ¡¢ALPHA DRIVE ONE¤ÈMyM¤Î2ÁÈ¤¬½Ð±é
ÂçÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ALPHA DRIVE ONE¤ÈMyM¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô2,600ËüÉ¼Ä¶¤òµÏ¿¤·À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBOYS II PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿THE 1ST MINI ALBUM¡ÖEUPHORIA¡×¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¡ÖFREAK ALARM¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ3¶É¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á¯Îõ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æü´Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëK-POP³¦¤Î¿·À±¤À¡£
°ìÊý¡¢MyM¤ÏMiyuki¡ÊÂçÅçÈþ¹¬¡¿¿¹»°Ãæ¡Ë¡¢Yoshiko¡Ê¤è¤·¤³¡¿¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¡¢Mahiru¡Ê¤Þ¤Ò¤ë¡¿¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2024Ç¯5·î¤Ë1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖASOBOZE¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ößë-DAN-¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£MEMENTO¡Ê¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ë¡¢YUMMY¡ÊÈþÌ£¤·¤¤¡Ë¡¢MUSIC¡Ê²»³Ú¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ëÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£²ó¤¬ÂÔË¾¤ÎTGC½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
Ä¶¹ë²Ú¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥²¥¹¥È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤âÄÉ²ÃÈ¯É½
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»³²¼Èþ·î¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£CanCamÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢Á´½÷»ÒÆ´¤ì¤Î°¦¤µ¤ì¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¡ÖÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡×¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤È¡¢ÏÃÂêºî¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¹Ë·¼±Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëµÜÀ¤Î°Ìï¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î25Æü¤Ë¤Ï3rd Album¡ÖIllusion¡×¤òÈ¯Çä¡¢6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖµÜÀ¤Î°Ìï Live Tour 2026 ¡ÈIllusionist¡É¡×¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡×¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦AtHeart¤Î½Ð±é¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î13Æü¤Ë1st EP¡ÖPlot Twist¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢The Hollywood Reporter¡¢NME¡¢Rolling Stone¤Ê¤É³¤³°ÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö2025Ç¯ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÁª½Ð¡£2026Ç¯2·î26Æü¤Ë¤ÏÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬TGC½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
TBS·Ï2026Ç¯1·î´ü¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤ÎSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê
À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¡ÊÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·K-POP¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7Ì¾¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¿©»ö¤ä»äÀ¸³è¤Î¸·¤·¤¤À©¸Â¡¢²á¹ó¤ÊÎý½¬¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢å«¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£¼ç±é¤Î¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬Ì³¤á¡¢Æü´Ú¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢TBS¡¢CJ ENM Japan¡¢C9¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬3Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿7Ì¾¤Ë¤è¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°²ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡×¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÆ±¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤ÇTGC¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NAZE¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢HOJIN¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¡¢ISAAC¡Ë¤¬¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´äÀ¥ÍÎ»Ö¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ë
¡üÆü»þ
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ê¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2-1-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
´°Çä¸æÎé
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢°æ¾åÏÂ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢Çßß·ÈþÇÈ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢Àî粼ºù¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢Shiho¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
¤¤£¤£¤ê¤×¡¢chun¡¢ÃæÂ¼Î¤º½¡¢¸þ°æÎç°á¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
¹õÀîÁÛÌð¡¢¤·¤Ê¤³¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡Êaoen¡Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹âÈøÉöÌï¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢À¾³À¾¢¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ALPHA DRIVE ONE¡¢EXILE B HAPPY¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢CORTIS¡¢STARGLOW¡¢MyM¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
AtHeart¡¢ONSENSE¡¢À¥Ì¾¤Á¤Ò¤í¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È