大学日韓大会へ向けた男子代表チーム第1次強化合宿招集メンバー発表…轟琉維や小川瑛次郎ら22名
全日本大学バスケットボール連盟は2月25日、「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた男子代表チームの第1次強化合宿招集メンバーを発表した。
李相佰盃は1978年に始まった歴史ある大会で、日韓の学生代表が覇を競い合い、今年で49回目を数える。韓国で開催された前回大会で日本は1勝2敗に終わった。
3月16日から行われる今回の強化合宿には、特別指定選手としてB1の舞台で活躍を見せた轟琉維（東海大学）や小川瑛次郎（白鷗大学）、武藤俊太朗（明治大学）らも参加。昨年のインカレで優勝を果たした白鷗大からは内藤晴樹、境アリームなど最多5名が名を連ね、全体の平均身長は190.3センチとなった。
第1次強化合宿参加メンバー一覧は以下の通り。
■「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会 」男子代表チーム第1次強化合宿参加メンバー
＜選手＞22名
轟琉維（PG／169センチ／東海大学／3年）
内藤晴樹（PG／188センチ／白鷗大学／3年）
塚田大聖（PF／196センチ／明治大学／3年）
境アリーム（C／198センチ／白鷗大学／3年）
山田哲汰（PG／188センチ／日本大学／3年）
大橋翔大（C／201センチ／中京大学／3年）
下山瑛司（PG／170センチ／早稲田大学／3年）
広瀬洸生（SF／190センチ／青山学院大学／3年）
中川知定真（PF／192センチ／東海大学／3年）
武藤俊太朗（SF／190センチ／明治大学／3年）
佐藤友（F／189センチ／東海大学／2年）
アピアパトリック眞（C／197センチ／専修大学／2年）
ウィリアムスショーン莉音（PF／197センチ／白鷗大学／2年）
大舘秀太（PF／200センチ／東海大学九州／2年）
小川瑛次郎（SF／185センチ／白鷗大学／2年）
太田凜（SG／182センチ／京都産業大学／2年）
ロイ優太郎（SF／192センチ／白鷗大学／2年）
高田将吾（SF／190センチ／筑波大学／1年）
※平均身長：190.3センチ
＜スタッフ＞
チームリーダー/ヘッドコーチ：網野友雄（白鷗大学）
アシスタントコーチ：西尾吉弘（大東文化大学）
アシスタントコーチ：片桐章光（日本経済大学）
アシスタントコーチ：露口亮太（大阪産業大学）
トレーナー：関根悠太（帝京平成大学）
テクニカルスタッフ：竹内和幸（白鷗大学）
マネージャー：金子瑠花（神奈川大学）
サポートコーチ：松島良豪（国士舘大学）
サポートスタッフ：幸地あすか（東海大学）
【動画】轟琉維がB1佐賀で23得点6アシストの大活躍！