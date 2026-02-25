大学日韓大会へ向けた男子代表チーム第1次強化合宿招集メンバー発表…轟琉維や小川瑛次郎ら22名

全日本大学バスケットボール連盟は2月25日、「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた男子代表チームの第1次強化合宿招集メンバーを発表した。

李相佰盃は1978年に始まった歴史ある大会で、日韓の学生代表が覇を競い合い、今年で49回目を数える。韓国で開催された前回大会で日本は1勝2敗に終わった。

3月16日から行われる今回の強化合宿には、特別指定選手としてB1の舞台で活躍を見せた轟琉維（東海大学）や小川瑛次郎（白鷗大学）、武藤俊太朗（明治大学）らも参加。昨年のインカレで優勝を果たした白鷗大からは内藤晴樹、境アリームなど最多5名が名を連ね、全体の平均身長は190.3センチとなった。

第1次強化合宿参加メンバー一覧は以下の通り。

■「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会 」男子代表チーム第1次強化合宿参加メンバー

＜選手＞22名



轟琉維（PG／169センチ／東海大学／3年）



内藤晴樹（PG／188センチ／白鷗大学／3年）



塚田大聖（PF／196センチ／明治大学／3年）



境アリーム（C／198センチ／白鷗大学／3年）



山田哲汰（PG／188センチ／日本大学／3年）



大橋翔大（C／201センチ／中京大学／3年）



下山瑛司（PG／170センチ／早稲田大学／3年）



広瀬洸生（SF／190センチ／青山学院大学／3年）



中川知定真（PF／192センチ／東海大学／3年）



武藤俊太朗（SF／190センチ／明治大学／3年）



佐藤友（F／189センチ／東海大学／2年）



アピアパトリック眞（C／197センチ／専修大学／2年）



ウィリアムスショーン莉音（PF／197センチ／白鷗大学／2年）



大舘秀太（PF／200センチ／東海大学九州／2年）



小川瑛次郎（SF／185センチ／白鷗大学／2年）



太田凜（SG／182センチ／京都産業大学／2年）



ロイ優太郎（SF／192センチ／白鷗大学／2年）



高田将吾（SF／190センチ／筑波大学／1年）

※平均身長：190.3センチ

＜スタッフ＞



チームリーダー/ヘッドコーチ：網野友雄（白鷗大学）



アシスタントコーチ：西尾吉弘（大東文化大学）



アシスタントコーチ：片桐章光（日本経済大学）



アシスタントコーチ：露口亮太（大阪産業大学）



トレーナー：関根悠太（帝京平成大学）



テクニカルスタッフ：竹内和幸（白鷗大学）



マネージャー：金子瑠花（神奈川大学）



サポートコーチ：松島良豪（国士舘大学）



サポートスタッフ：幸地あすか（東海大学）

