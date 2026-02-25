2月25日、朝のバラエティ番組『ラヴィット』（TBS系）が放送され、MCを務める川島明が、今後の『ラヴィット！』の方向性について言及した。その発言が注目を集めている。

番組については、2月24日に『ピンズバNEWS』が内容のリニューアルについて報じた。最近の視聴率低迷を受け、これまでのお笑い芸人を中心としたゲスト構成を見直し、タレント、アイドルの起用が増えていくという方向性の転換を予定しており、さらに、時事ネタを入れていく話が持ち上がっているともされ、視聴者から賛否が起こっていた。

「これを受け、25日の放送では、番組冒頭、川島さんが今後の『ラヴィット！』について語るシーンがありました。スタジオゲストの、さらば青春の光の森田哲矢さんが『昨日、ネットニュースで“芸人減らす”みたいなの出てましたけど……』と口を開くと、川島さんが『誤解ないように言いますと、みなさん、そんなに変わらないんで。安心してください』と説明しました。

さらに、同じくゲストであるマユリカの阪本さんが『ヒルナンデス化するんじゃないか? って、なんか、あかんことみたいな……』と言うと、『失礼な記事、書かないでください。がんばっても我々、できませんから。あんな上品な番組、できませんので』と、強く否定していました」（テレビ局関係者）

芸人たちのボケを笑いに変えながら、疑惑に応えることとなった今回の放送。その中でも、きっぱりと否定した川島の言葉に、Xには安堵した番組ファンの声が多数あがっていた。

《川島さんの「そんな変わらない」発言で安心》

《やっぱりこういうところが川島さん、、てなる》

《リニューアル説にきちんと触れて誤解を避ける姿勢がさすがですね》

重い空気にならず、明るく説明した川島の姿にも、称賛の声が集まっていた。

『ラヴィット！』は、2021年3月にスタート。「日本でいちばん明るい朝番組」をコンセプトに、月曜から金曜まで生放送を続けてきた。同時間帯に情報番組が多い中、唯一無二の存在感を見せてきたのだ。

「低視聴率は事実ではあるものの、業界内での評判がいい番組であることはたしかです。さらに、番組発の音楽イベント『LOVE IT! ROCK』なども開催し、視聴者との距離が近いこともコアな支持を獲得している理由です。

一方で、気になるのは川島さんが暗に、リニューアルすることそのものは認めたことです。『そんなに変わらない』のであればリニューアルする意味はなく、視聴率を回復させるためにどういう手を打つのか、まだまだ先は見えません」（前出・テレビ局関係者）

既存のファンを維持しつつ、どうやって新たな視聴者を獲得するのか。課題は大きい。