「決して許されるものではありません」侮辱的な内容の横断幕…愛媛が当該サポーターに無期限入場禁止処分
愛媛FCは25日、ロートフィールド奈良で21日に開催されたJ2・J3百年構想リーグ第3節・奈良クラブ戦において、愛媛サポーター1名によるJリーグ試合運営管理規定に違反する行為が発生したと発表した。
公式サイトによると、行為内容は「侮辱的な内容の横断幕の掲出」。クラブは「本件はJリーグおよび各クラブで禁止されている重大な行為であり、決して許されるものではありません」とし、当該サポーターに対して愛媛のホームゲームへの無期限入場禁止処分を科した。
処分の対象範囲は、25日の処分決定以降、ホームゲーム入場禁止期間内に開催される愛媛、愛媛FCレディース、愛媛FCアカデミーが出場する全ての試合、練習、クラブ主催イベントとなる。
クラブは「スタジアムにご来場されるファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルールを遵守していただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
