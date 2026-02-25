守備で走るのは面倒。攻撃のために体力温存。「いやいや、逆ですよ」と横浜FC指揮官はきっぱり。高い位置でプレス「あそこで行くからこそ点が取れる」

