LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶õ¹Á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①LE SSERAFIM¥¦¥ó¥Á¥§¤Î¡ÈµÓÄ¹¡É½Õ¥³ー¥Ç¡¡②¥æ¥ó¥¸¥ó¤â¥ß¥é¥Î¤Ø ③④⑤¥µ¥é¥¹¥È¡¢¤ªÃÄ»Ò¡¢¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¥¦¥ó¥Á¥§¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Ï¢ÆüÅê¹Æ ¤Û¤«
¢£¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¢ÃãÈ±¥¦¥§ー¥Ö¥í¥ó¥°¡ß½Õ¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç
¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö2·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëOnitsuka Tiger¡Ê¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬ー¡Ë¤Î2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¶õ¹Á¤Ø¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢Åë¾è¤òÂÔ¤Ä¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖMilan bound¡Ê¥ß¥é¥Î¤Ø¡Ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿¥¦¥ó¥Á¥§¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤È»×¤ï¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢·Ú¤¯µÓ¤òÁÈ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÇò¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¸µ¤Ë¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ÈÆ±¿§¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥½ー¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ººÝÎ©¤ÄµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢ËË¾ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¿°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀí¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£
8ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢³°¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£È±¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤ä¡¢ÊÒÂ¤ò·Ú¤¯¾å¤²¤¿¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢FENDI¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆ±¤¸¤¯¥ß¥é¥Î¤Ø¸þ¤«¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥°¥êー¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥æ¥ó¥¸¥ó¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÈù¾Ð¤à¥¦¥ó¥Á¥§¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥ó¥¸¥ó¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥æ¥ó¥¸¥ó¤È°ì½ï¤Ê¤é¿´¶¯¤¤¤Í¡×¡Ö¥·¥çー¤Ç¤Î»Ñ¤â³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£