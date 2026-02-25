¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡¢iOS¤ª¤è¤ÓAndroid¸þ¤±¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¥íー¥ó¥Á¥·ー¥º¥ó¡ÖOperation Sand Wraith¡×³«Ëë
¡¡¥æー¥Óー¥¢¥¤¥½¥Õ¥È¤Ï2·î24Æü¡¢´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤òiOS¤ª¤è¤ÓAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àï½ÑÅª¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤È¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡×¤ò¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£ËÜºî¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¯ºî¤é¤ì¤¿Í×ÁÇ¤È¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡×¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¼çÍ×Í×ÁÇ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÀ¤³¦¥·ー¥º¥ó¡ÖOperation Sand Wraith¡×¤¬³«Ëë¡£ËÜ¥·ー¥º¥ó¤Ïº½Çù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ÖDEIMOS¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢¢¸ø¼°¥¹¥È¥¢DL¥Úー¥¸¡Ú¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë : ¡ÖÆú¥â¥Ð ÆüËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°¡×¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦Æ±»þ¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡×¥×¥ìー¥äーÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥¹¥¥ó¤È¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÇØ·Ê¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡Ö¥·ー¥¸¡×¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤è¤ê¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C) 2026 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.