¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¢½é¤Î¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½é¤Î¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×¤ò2·î27Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´À¤Âå¤Ç¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥Ð¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×»ý¤Áµ¢¤ê638±ß Å¹Æâ650±ß
¡û¤ª¤¤¤êÉ÷3¿§¤¢¤é¤ì¡ßÇòÅí¡ßºù¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î
¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ò½Ë¤¦²Û»Ò¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¤¤êÉ÷3¿§¤¢¤é¤ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÇÕ¡£Åí¡¢Üô¡¢ÎÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¤¢¤é¤ì¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¤Î¡È¤Õ¤ï¥µ¥¯¡É¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ÈÇòÅí¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÇòÅí¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥µ¥¯¥é¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÇòÅí¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Êºù¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê638±ß¡¢Å¹Æâ650±ß¡£ÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ °ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡û¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¿·ÅÐ¾ì
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤ ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¹á¤êË¤«¤Ê¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥ºÀ¸ÃÏ¤Î²¼¤ËÂçÇþÆþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê510±ß¡¢Å¹Æâ520±ß¡£ÈÎÇä¤Ï2·î27Æü¤«¤é¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤ ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×»ý¤Áµ¢¤ê510±ß Å¹Æâ520±ß
¡û¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ï¡¼¥É²ñ°÷¤ËÀè¹ÔÈÎÇä
¤Ê¤ª¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖStarbucks Rewards¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î25Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç¡£Mobile Order & Pay¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖStarbucks Rewards¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä
