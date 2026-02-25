¡ÖPGU RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡ª ¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯4·î¹æ¡×¤¬ËÜÆü2·î25ÆüÈ¯Çä
¡¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Û¥Óー»¨»ï¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯4·î¹æ¡×¤òËÜÆü2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£
¡¡¡Ö·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯4·î¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¥¬¥ó¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë¡ÈPERFECT GRADE UNLEASHED¡É¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÖPG UNLEASHED RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥¥Ã¥È¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë½ê°Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎºîÎã¤òËÜ»ï¥â¥Ç¥éー¤ÎÌÚÂ¼Ä¾µ®»á¤¬À½ºî¡£µæ¶Ë¡ÊPERFECT¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÀ©Ìó¤ò²ò¤Êü¤Ã¤¿¡ÊUNLEASHED¡ËËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡È¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖENTRY GRADE ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡ÖRG Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÇ¿·¤Î³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä·Ï¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2026Ç¯ÈÇ¤ÎºîÎã¤âÍÑ°Õ¤È¡¢È×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖPG UNLEASHED ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×ÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º