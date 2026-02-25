19ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤òÃ´¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤³¤³¤í¡¢¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ø¡ÄÄ®ÅÄÎÜÍ£¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×
¡¡2·î22Æü¡¢¡ØFIBA ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 Í½Áª¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤Ø¸þ¤±¤¿¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¦½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤ò³«ºÅ¡£¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÅÄÃæ¤³¤³¤í¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ19ºÐ¤ÇAÂåÉ½½éÁª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ìー¥á¥¤¥¯¤òÃ´¤¦»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Âç²ñ½øÈ×¤Ç¤Ï¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ê¤É¤âÂ¿È¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âç²ñÃæ¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶¯Å¨¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë21ÆÀÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¡£Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ [¼Ì¿¿]=fiba.basketball
¡¡¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¤â¡Ö¶õ¤¤¤¿¤éÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÅ°Äì¡×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ¡£7Æü´Ö¤Ç5Àï¤È¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤âÁÛÄê¤·¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ã¤È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ø¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Áー¥à¼«ÂÎ¤¬¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Üー¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë20ºÐ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Éº¤¦¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÅöÁ³ÂÐÀï¥Áー¥à¤«¤é¤Î¥Þー¥¯¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â»î¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤òµÕ¤Ë³Ú¤·¤µ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ê¤É¤ÇÄ®ÅÄÎÜÍ£¤È¤ÎÃçÎÉ¤µ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¥ëー¥ー¤Ï¡Öº£¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³ー¥È³°¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈ´¤±¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó»ÊÎáÅã¤«¤éÅð¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ÈÅª³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥·¥åー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¤âËá¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÅð¤á¤ë¤â¤Î¤ÏÅð¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤Î¶¦±é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½Áª¤ÇÁ´¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Áー¥à¤¬´°À®·Á¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¡¢Â®¤¤¥Ð¥¹¥±¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£1ÀïÌÜ¤«¤éµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹Ä¶¿·À±¤¬¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæ¤¬27ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ãæ¹ñÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È