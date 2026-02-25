J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ÎTVÊüÁ÷ÄÉ²Ã¤òÈ¯É½
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè5Àá¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè6Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.vs¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¡ØDAZN¡Ù¡ØNHK BS¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØKBSµþÅÔ(Ï¿)¡Ù¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè6Àá¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêvs¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØNHKÄ¹ºê¡Ù¡ØNHKÊ¡²¬¡Ù¤ÇÊüÁ÷¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-BÂè6ÀáRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãvsÆ£»ÞMYFC¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥Æ¥ì¶Ì¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè5Àá¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè6Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.vs¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¡ØDAZN¡Ù¡ØNHK BS¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØKBSµþÅÔ(Ï¿)¡Ù¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè6Àá¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêvs¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØNHKÄ¹ºê¡Ù¡ØNHKÊ¡²¬¡Ù¤ÇÊüÁ÷¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-BÂè6ÀáRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãvsÆ£»ÞMYFC¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥Æ¥ì¶Ì¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£