ILLITモカ、月末評価でのエピソード告白「タイプロ」で話題のNOSUKEと対面で「本当に怖い人だと思っていて…」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】

ILLITモカ、月末評価でのエピソード告白「タイプロ」で話題のNOSUKEと対面で「本当に怖い人だと思っていて…」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】